Slavia urvala výhru 3:2 na hřišti oslabeného Jablonce, k vidění byly dva góly z přímých kopů

Fotbalisté Slavie dokázali vyhrát na hřišti Jablonce 3:2 a průběžně se posouvají na páté místo v lize. Pražané hráli téměř celý zápas v přesilovce po brzkém vyloučení Michala Szurzina, přesto jim houževnatý soupeř dělal do posledního hvizdu problémy. Svůj premiérový gól v české nejvyšší soutěži vstřelil za Slavii Moses Usor. Jablonec 17:59 14. srpna 2022

Trenér Jindřich Trpišovský udělal oproti postupovému čtvrtečnímu zápasu proti Panathinaikosu několik změn. Do základní sestavy se tentokrát dostali bratři David a Matěj Juráskovi, Lukáš Masopust nebo Stanislav Tecl. Hrdina duelu z Athén Václav Jurečka chyběl ze zdravotních důvodů.

Jablonec vstoupil do utkání aktivněji a už ve 3. minutě se po nedůsledném bránění obou stoperů Slavie protlačil do šance Vladimír Jovovič. Brankář Aleš Mandous musel vytasit dobrý zákrok.

Nasazení ale vydrželo domácím zhruba pět minut, pak se totiž do rychlého protiútoku dostal Moses Usor, chtěl poslat míč do tutovky Ivanu Schranzovi, ale míči do cesty dal ruku Michal Szurzin. Rozhodčí musel obránci dát červenou kartu a Slavia navíc dostala výhodu volného přímého kopu. K tomu se postavil nigerijský talent Usor a levačkou nádherně zakroutil střelu do brány - 0:1.

Jablonec se v oslabení dostával pod tlak. Tecl spálil velkou šanci, když po zpětné přihrávce trefil jen gólmana Hanuše, na kterého pak nevyzrál ani Christ Tiéhi. Domácího brankaře pak ještě zpoza vápna prověřil Usor či Jurásek. Slavia ale potvrdila, že hra proti deseti jí přiliš nevyhovuje a svůj náskok do poločasu nenavýšila.

Do druhé půle vstoupili Pražané s několika změnami a brzy se dočkali druhého gólu. Centr Ibrahima Traorého si nešťastně sklepl za vlastní záda brankář Hanuš. Domácí ovšem rychle snížili. Diváci byli podruhé v zápase svědky krásného přímého kopu levačkou, tentokrát se z totožného místa jako v prvním poločase Usor trefil Matěj Polidar - 1:2.

Dvougólové vedení se hostům vrátilo v 61. minutě, šťastný odraz zůžitkoval Traoré. Nedůraz v obraně Slavie ale opět Jablonec trestal. Střílený centr Pavla Šulce dostal do sítě Jan Chramosta. Lavička Pražanů běsnila.

Nervózní utkání nakonec Slavia dovedla do vítězného konce i když srdce všech fanoušků na výjezdu se muselo zastavit v poslední minutě nastavění. Kubista zkusil střelu z půlky a téměř překvapil brankáře Mandouse, chyběly desítky centimetrů.

Výsledky 3. kola české fotbalové ligy FK Jablonec - Slavia Praha 2:3 (0:1)

Branky: 55. Polidar, 73. Chramosta - 8. Usor, 51. vlastní Hanuš, 61. Traoré. Rozhodčí: Szikszay - Mokrusch, Váňa - Franěk (video). ŽK: Jovovič, Sejk, Horejš (trenér) - Schranz, Mandous. ČK: 6. Surzyn (Jablonec). Diváci: 5238.



FK Pardubice - Slovan Liberec 2:1 (2:0)

Branky: 43. Hlavatý, 45.+1 Vlček - 48. Kozák. Rozhodčí: Nehasil - Ratajová, Vyhnanovský - Zelinka (video). ŽK: Vlček, Hlavatý, Markovič, Kostka - Matoušek. Diváci: 967. Dynamo České Budějovice - 1. FC Slovácko 2:2 (1:1).

Branky: 19. Čmelík, 53. Škoda - 3. Brandner, 83. Sinjavskij. Rozhodčí: Starý - Vodrážka, Slavíček - Orel (video). ŽK: Havel - Kalabiška. ČK: 75. Penner (Č. Budějovice). Diváci: 3167.