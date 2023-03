Je to retro, vzpomíná matador Hejda na poslední výhru Plzně v Edenu. V klubu už hraje přes deset let

Zaplněný Eden a emoce v bitvě velkých kandidátů na titul – fotbalová liga zažije během sobotního večera zápas 23. kola mezi vedoucí Slavií a druhou Plzní. Hostující Viktorii povede na hřiště jako kapitán Lukáš Hejda, jeden ze dvou hráčů, kteří pamatují poslední výhru Západočechů v Edenu. Tam Viktoria nezvítězila už jedenáct zápasů v řadě. Praha 21:20 10. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Hejda, kapitán Viktorie Plzeň | Foto: Marcio Machado | Zdroj: Reuters

„Tyto zápasy prostě miluju. Poslední léta je to mezi námi a Slavií vždy první s druhým, takže v tom je hodně emocí. Očekávám tvrdý boj. Dlouho jsme tady v Edenu nevyhráli a rádi bychom to prolomili,“ říká Lukáš Hejda.

Spolu s Radimem Řezníkem je jedním ze dvou aktivních hráčů ze současného kádru Viktorie, který zažil na hřišti zatím poslední výhru Plzně na Slavii na jaře 2014.

„To už je skoro deset let? Nevím teď přesně, myslím, že to bylo 2:1 pro nás, to ještě chytal jejich současný trenér gólmanů Radek Černý, to už je hodně retro,“ vzpomíná plzeňský kapitán.

Skóre bylo proti v té době zachraňující se Slavii ještě lepší, než má v paměti, Viktoria vyhrála 2:0, góly vstřelil Jan Kovařík a Tomáš Wágner.

Hejda je jedním z příkladů klubismu v lize, v Plzni hraje nepřetržitě už víc než deset a půl roku. Ve slavné Lize mistrů dal jako obránce i jeden gól – v roce 2018 rozhodl na stadionu CSKA Moskva o vítězství fotbalistů Plzně 2:1.

„Prožil jsem tu svá nejlepší léta, zažil jsem toho hodně - Ligu mistrů i tituly. Stoprocentně můžu říct, že jsem Viktorián, poslední titul jsem si nechal i vytetovat na lýtko. Pro Viktorku až do krve,“ usmívá se Hejda.

Zkušený stoper si zahrál s Plzní zmíněnou Ligu mistrů třikrát, získal pět ligových titulů a v kabině Viktorie se za víc než deset let potkal například s trenérem Pavlem Vrbou a hráči jako Pavel Horváth, David Limberský nebo Milan Petržela.

„Zažil jsem, jak vypadala kabina v minulosti i teď. O plzeňské kabině se říká, že je hodně specifická, ale teď si nemyslím, že by tam bylo nějaké specifikum. Možná v tom, jak držíme hodně pospolu, jsme silní. To je vidět pak i na hřišti,“ myslí si třiatřicetiletý stoper.

Teď čeká Hejdu a jeho plzeňské spoluhráče utkání na stadionu vedoucí Slavie, na kterou Viktoria ztrácí bod. Hrát se začne v sobotu v 18.00 a Radiožurnál Sport nabídne utkání v přímém přenosu.