Sparta oznámila příchod reprezentačního křídelníka Jankta, bude hostovat ze španělského Getafe

„Přivádíme hráče se zkušenostmi z těžkých zápasů, které odehrál jak v reprezentaci, tak i v zahraničních soutěžích. Je ve velmi dobrém fotbalovém věku, trenér s ním může počítat na všechny pozice v ofenzivě,“ řekl k přestup sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický pro klubový web.

„Spartu už sleduji dva roky. Tomáš Rosický i trenér Brian Priske na mě udělali ohromný dojem. Hned po dni jsem věděl, že Sparta je ten správný klub. Věřím, že budeme moct umět dát lidem to, co tady poslední roky nebylo - radost za hry a hlavně body, protože jsem tady kvůli vítězstvím,“ uvedl po příchodu šestadvacetiletý hráč.

Jankto začal svou fotbalovou kariéru v akademii pražské Slavie, start v české nejvyšší soutěži si ale nepřipsal. V osmnácti letech přestoupil do italského Udinese, kde ve dvou sezonách zaznamenal 11 branek.

Od roku 2018 působil v Sampdorii Janov, odkud před začátkem minulé sezony zamířil do Getafe, kde si poprvé v kariéře vyzkoušel jinou než italskou ligu. V madridském klubu ho ale trápily zranění a od první minuty naskočil jen do 5 zápasů. Celkově zasáhl do 14 utkání.

Levonohý krajní záložník, který dokáže nastoupit i ve středu pole, je pětačtyřicetinásobným reprezentantem, v českém dresu vstřelil i 4 branky. Nechyběl u čtvrtfinálové účasti národního týmu na Euru.

Jankto je po Jaroslavu Zeleném a Janu Kuchtovi třetím hráčem se slávistickou minulostí, kterého Sparta v létě angažovala. Pražanům má pomoci napravit nepovedený vstup do sezony, ve kterém nejdříve vypadli z předkola Evropské konferenční ligy s norským Vikingem Stavanger a následně si v prvních dvou kolech domácí ligy připsali tři body za prohru s Liberecem a výhru v Českých Budějovicích.