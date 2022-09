Fotbalová jednadvacítka vykročila za postupem na Euro, v prvním utkání baráže porazila Island 2:1

Čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let dokázali v prvním utkání baráže o mistrovství Evropy vyhrát na Islandu 2:1 a do Česka si odvezou jednogólový náskok. Svěřenci trenéra Jana Suchopárka sice prohrávali po penaltě Saevara Magnussona, skóre ale dokázali otočit díky brankám Matěje Valenty a Václava Sejka. Odveta se odehraje v úterý v Českých Budějovicích.

Reykjavík (Island) 19:58 23. září 2022