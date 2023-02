Asistenta Chytrého těší před kvalifikací na Euro návrat marodů, proti Polsku zvažuje nasadit nováčka

Čeští fotbalisté si na mistrovství Evropy zahráli sedmkrát v řadě, kvalifikovali se na něj pokaždé od rozpadu Československa. Osmý pokus začnou svěřenci kouče Jaroslava Šilhavého přesně za měsíc v pražském Edenu proti Polsku. Chybět u toho určitě bude zraněný obránce David Zima, vrátit by se naopak mohli Tomášové Kalas a Holeš. O dalších jménech reprezentačního výběru promluvil v rozhovoru pro Radiožurnál asistent trenéra Jiří Chytrý. Rozhovor Praha 12:34 24. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Asistent trenéra fotbalové reprezentace Jiří Chytrý | Zdroj: Reuters

Co vám jako reprezentačním trenérům dělá měsíc před startem evropské kvalifikace největší radost?

Největší radost nám určitě dělá, když kluci ve svých klubech pravidelně hrají a daří se jim. To nyní společně se zdravotním stavem sledujeme nejvíce. Stejně jako s ostatními jsme v kontaktu s Patrikem Schickem, že je zpátky na hřišti je velice pozitivní zpráva. Pro tým je velmi důležitý.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s asistentem trenéra fotbalové reprezentace Jiřím Chytrým

Schick zatím sbírá starty po desítkách minut, ale už se i trefil. Je ještě spoustu času na to, aby se dostal do nějaké větší herní praxe, neobáváte se nicméně, aby se neobjevil nějaký požadavek od něj nebo ze strany klubu, abyste ho trochu šetřili?

Situace bude spíš vyplývat z toho, jestli Patrik bude pravidelně hrát. Pak bude, je připraven nastupovat za reprezentaci. Zda je něco nelimituje, už řešíme individuálně s hráči. Pokud mají nějaký hendikep, zdraví hráčů je priorita a neděláme nic, co by je mohlo poškodit.



Jsou tu i další hráči, kteří byli delší dobu mimo a vrací se na hřiště. Tomáš Kalas už nastoupil do základní sestavy Bristolu a Tomáš Holeš naskočil do zápasu Slavie z lavičky. Co na ně říkáte?

Určitě patří mezi hráče, které sledujeme. Na pozici středního obránce je zraněný David Zima, který bude chybět, dlouhodobě mimo je Ondřej Čelůstka. Tito kluci nám udělali svým návratem na hřiště radost, bedlivě je sledujeme. Snad stihnou odehrát nějakou porci zápasů a dostat se do dobré sportovní formy.

Když je řeč o Tomáši Kalasovi, nebojíte se, že ta pauza přeci jen byla moc dlouhá a proces návratu nemusí být tak snadný?

Může to tak být, ale Tomáš už je zkušený hráč a návraty u zkušených hráčů bývají snadnější, lépe si dokážou projít tou psychickou zátěží. Většinou s tím mají už nějakou zkušenost. Pozice Tomáše Kalase v Bristolu je navíc silná, což pomáhá v tom, že se hráč cítí komfortně, nemusí nikomu nic dokazovat a může se soustředit jen na sebe. On konkrétně by to mohl zvládnout velmi dobře.

Česko těsně vyhrálo fotbalový souboj koeficientů, v sezoně 2024/25 pošle do evropských pohárů pět klubů Číst článek

Zmínil jste Davida Zimu, který je podle Turína kvůli kolenu na dalších pár měsíců mimo. Na kolik citelná je to ztráta?

Bude chybět hráč, který se v národním týmu vypracoval v součást základní sestavy. David je na rychlostní úrovni hráčem světových parametrů, což prokázal i v posledních zápasů Ligy národů.

Jeden z nejlepších českých brankářů posledních let Tomáš Vaclík změnil působiště. Po zranění na posledním srazu už za Olympiakos nechytal a vydal se do druholigového anglického Huddersfieldu. Probírali jste s ním tu změnu?

O jeho situaci jsme věděli, zranění se změnou angažmá hodně souviselo. Myslím si, že je to pro něj dobrá volba, ta soutěž je velice kvalitní a zdá se, že bude mít zápasové vytížení.

Některé opory a jejich kluby nemají úplně optimální formu, mám na mysli hlavně West Ham, který hraje ve spodu tabulky. Tomáš Souček dokonce přišel o své výsadní místo v základní sestavě. Fiorentina s Antonínem Barákem šestkrát za sebou nevyhrála, Arisu Soluň s Jakubem Brabcem se nedaří... Neobáváte se, že by hráči nemuseli přiletět v nejlepším rozpoložení?

Forma hráčů někdy úplně nesouvisí s formou klubu. Například David Zima nemíval uplně pravidelné vytížení ve svém klubu, ale za reprezentaci měl špičkové výkony. Před Eurem jsem řešili podobné věci a většinou se nám podařilo rozhodnout schválně. Když hráči působí v Premier League nebo Serii A, jsou v top soutěžích a mají prokázanou kvalitu. Rozhodně budou mít týmu stále co nabídnout.

Ale předpokládám, že forma týmů asi u zmíněných hráčů nebude mít vliv na místo v kádru...

I když Tomáš Souček nenastupuje tak pravidelně, když už naskočil do zápasu, vysloužil si za své výkony velkou chválu. Takže například on tu formu má, byť klub bojuje o záchranu. Je to velice složité a těch faktorů je celá řada.

V bitvě gigantů vyřadil z Evropské ligy Manchester United Barcelonu, Schick s Leverkusenem slaví postup Číst článek

Na Polsko s nováčkem?

Máte v hledáčku někoho neokoukaného nebo neozkoušeného? I když jde o velice důležitou část kvalifikace?

Může se to stát, ale nechci být konkrétní. Je vysoká pravděpodobnost, že se do základní sestavy v zápase s Polskem může objevit úplný nováček. Na FAČR jsme měli sraz s trenéry mládežnických kategorií a dívali jsme se směrem k perspektivním mladým hráčům. Nové tváře se v nominaci můžou objevit.



Pokud by se objevili hráči, kteří mohou jet za týmy obou věkových kategorií, A tým má vždycky prioritu. Ale spolupráce mezi mládežnickými reprezentacemi je tady nadstandardní. Například když během posledního srazu bojovala jedenadvacítka o postup na Euro, tak jsme byli velice vstřícní a s trenérem Suchopárkem jsme se dohodli. V tom bychom chtěli dál pokračovat.

Snažil jsem se rozšifrovat vaše indicie a napadlo mě jediné jméno - David Jurásek. Ten ještě za seniorský tým nenastoupil a zároveň stále může odehrát Euro za U21. Mohl by to být on?

David přesně splňuje naše kritéria. Je to hráč, který už s námi mohl být, ale právě tam došlo k dohodě s jedenadvacítkou. Patří mezi ty, kteří by se mohli v březnu objevit nejen v naší nominaci, ale třeba i na hřišti.

David Jurásek patří v asistencích mezi nejlepší mladé evropské obránce

Leaders in Assists, U23 Defenders in Europe:



Pedro Porro - 10

David Jurasek - 10

Louis Patris - 7

Adrien Truffert - 6

João Mário - 6

Milos Kerkez - 6

Y. Sugawara - 6

Maxim de Cuyper - 6

Yanis Hamache - 6

Mohamed Simakan - 5

Adis Jasic - 5 pic.twitter.com/wxvWtqNTqP — Football Wonderkids (@fbwonderkids) January 18, 2023

Na úvod kvalifikace se utkáte se osmifinalisty loňského mistrovství světa Poláky. Komplikuje vám přípravu fakt, že tým převzal trenér portugalských mistrů Evropy Fernando Santos?

Je to složitější, na Polsko se teď musíme připravovat jinak. V rámci organizace hry například mohou hrát čtyřobráncovou nebo pětiobráncovou řadu, takže všechny věci musíme nachystat dvakrát, práce se nám množí. Můžeme mít předpoklad, že budou hrát, jak byl zvyklý trenér, ale také můžou hrát tak, jak byli zvyklí oni. Nejde to odhadnout.

Co říkáte na to, že začínáte takto zostra proti největšímu konkurentovi v boji o první místo ve skupině?

Umím si představit, že by byl začátek s lehčím soupeřem nebo alespoň doma. Úplně ideální to není, ale je to stejná situace i pro Polsko. Připravíme se tak, abychom to zvládli.