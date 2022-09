Fousek před Ligou národů: Šilhavý provedl korekci některých přístupů, doufám v udržení ve skupině A

Předseda Fotbalové asociace ČR Petr Fousek se domnívá, že o tom, zda se česká reprezentace udrží v Lize národů v elitní skupině A, rozhodne nejspíš až závěrečný zápas. Šéf FAČR věří, že národní tým v zářijových duelech s Portugalskem a ve Švýcarsku naváže na výkony z června, s nimiž byl po prodloužení smlouvy s trenérem Jaroslavem Šilhavým spokojen. Zároveň potvrdil, že v druhém z listopadových přípravných utkání nastoupí český celek v Turecku. Praha 22:22 19. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Fousek | Zdroj: Profimedia

Reprezentanti po čtyřech z šesti zápasů skupiny A2 figurují na třetím místě o bod před Švýcarskem. Nejhorší celek tabulky sestoupí do divize B.

Loučení se dvěma trenéry za dva měsíce jsem ještě nezažil, říká brankář Vaclík o situaci v Olympiakosu Číst článek

„Myslím, že je potřeba dát náš nadcházející zápas s Portugalskem do kombinace se zápasem Španělsko - Švýcarsko. V červnu jsme si také mysleli, že zápas Švýcarska s Portugalskem dopadne jinak (než výhrou Švýcarska). Na tom se ukazuje, že kalkulace jsou liché,“ řekl Fousek novinářům během úvodního tréninku reprezentace na zářijovém srazu.

„Souhlasil bych s tím, že se asi (o udržení) bude s největší pravděpodobností rozhodovat až v posledním utkání,“ dodal.

S dosavadními výkony mužstva při premiéře v elitní skupině A byl spokojen. Svěřenci trenéra Šilhavého v červnových čtyřech zápasech získali čtyři body za vítězství se Švýcarskem a remízu se Španělskem, s nímž pak prohráli 0:2 venku stejně jako v Portugalsku.

„Soupeři jsou top úrovně. Myslím, že my jsme ukázali některé české přednosti. Taky myslím, že poté, co jsme uzavřeli novou smlouvu, tak trenér Šilhavý se svým realizačním týmem provedl určitou korekci některých přístupů. Myslím, že mužstvo je nesmírně zdravé, ambiciózní a charakterní. Jestli nám někde chybí kvalita, vynahrazujeme to něčím jiným,“ podotkl Fousek.

Zápas s Portugalcem

V sobotu národní celek v Edenu přivítá Portugalsko s hvězdným kanonýrem Cristianem Ronaldem. Zápas je vyprodaný.

„Z hlediska prestiže je to jedna z největších ikon světového fotbalu posledních let. Přestože by se mohlo zdát, že po těch jeho peripetiích v Manchesteru United v úvodu sezony je trošku na sestupné křivce, je to pořád nesmírný tahák pro fanoušky. I pro hráče je to zajímavé. Ten zájem o utkání je veliký,“ řekl Fousek.

Setrvání v elitní lize A znamená podle něj i finanční přínos.

„Tyhle hvězdy sem nejezdí každý den. Je potřeba si toho vážit. Pochopitelně máte větší pravděpodobnost, že budete vyprodávat stadiony, když máme takovéhle soupeře. Druhá věc je možnost sportovní konfrontace s těmi nejšpičkovějšími týmy. Proto doufám, že se nám podaří udržet ve skupině A,“ prohlásil Fousek.

‚Podezření z narušení regulérnosti třetí ligy.‘ Komise zahájila řízení se slávistickým funkcionářem Bílkem Číst článek

Pokud by se reprezentantům nepovedlo zachránit, podle Fouska by to neohrozilo pozici trenéra Šilhavého, s nímž FAČR na jaře prodloužila smlouvu na příští kvalifikační cyklus o mistrovství Evropy.

„Cílem je samozřejmě záchrana v lize A, ale na druhou stranu naším hlavním cílem je pochopitelně postup na Euro 2024. Kvalifikace se losuje na začátku října, losování se zúčastníme (s trenérem). Nepředpokládám, že by případné neudržení na to mělo nějaké dopady,“ řekl Fousek.

FAČR je podle něj prakticky dohodnutá na tom, že v druhém z listopadových přípravných zápasů bude hrát reprezentace v Turecku. Předtím bude národní celek, který se nekvalifikoval na nadcházející mistrovství světa do Kataru, hostit v Olomouci Faerské ostrovy.

„Zápas s Tureckem se dolaďuje. Dá se s tím počítat jako s definitivou. Bylo by to v Gaziantepu,“ uvedl Fousek.