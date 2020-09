Jak bude vypadat nový reprezentační výběr? Koučovat by mohl Holoubek, v poli hráči Sigmy, Baníku i Slavie

Česká fotbalová reprezentace nakonec nastoupí v pondělí proti Skotsku v Lize národů. Vedení fotbalové asociace teď musí poskládat nový výběr, ten stávající totiž musel po včerejším zápase na Slovensku ukončit sraz kvůli koronaviru u dvou členů realizačního týmu. Jaká je aktuální personální situace v české reprezentaci? Olomouc 20:34 5. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté reprezentace slaví gól do sítě Slovenska | Zdroj: Reuters

Reprezentace po páteční výhře na Slovensku ukončila na doporučení hygieny sraz kvůli riziku šíření nákazy koronavirem, pozitivní test měli dva členové realizačního týmu.

Vedení reprezentace nyní hledá hráče, kteří by v pondělí mohli nastoupit. K tomu je potřeba také najít trenéra a celý realizační tým. Jak Radiožurnálu napsal mluvčí FAČR Michal Jurman, jména oznámí asociace v neděli, až všichni projdou testy na koronavirus.

Na sociálních sítích se psalo o tom, že v novém týmu nebudou hráči Slavie, Sparty ani Plzně. Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík ale na svém twitterovém účtu nakonec napsal, že žádná dohoda těchto tří klubů neexistuje a pokud budou dodržena veškerá hygienická opatření, Slavia náhradní hráče pro zápas se Skotskem uvolní.

@JaroslavTvrdik Vyhrady jsme meli ke konkretni hygienicke situaci, ktera nastala a potencionalne vazne ohrozovala hrace a klub. Reprezentovat je vzdy cest. Jestlize budou dodrzeny hygienicke standardy, Slavia nahradni hrace do reprezentace k pondelnimu zapasu uvolni. Neni dohoda velke trojky. 3 237

Mluvilo se i o tom, že by mohl nastoupit výběr Česka do 20 let, web iSport.cz napsal, že tým by mohl jako trenér vést současný kouč reprezentace do 18 let David Holoubek.

Podle informací serveru SeznamZprávy.cz by mělo jít o obránce Ondřeje Karafiáta, záložníky Tomáše Holeše a Tomáše Malínského a útočníka Stanislava Tecla.

@LudekMadl Situace na "frontě" se mění každým okamžikem :-))

A nejnovější zprávy (sobota, 16.40) tedy hlásí, že by se v náhradní reprezentaci pro zápas se Skotskem mohli objevit, a to dokonce i se souhlasem Slavie,

pánové Karafiát, Holeš, Malínský a Tecl. 71

Sešívané by v novém reprezentačním výběru měli doplnit podle iSportu také obránci Daniel Holzer a Jan Juroška se záložníky Adamem Jánošem a Romanem Potočným z ostravského Baníku či obránci Roman Hubník a Václav Jemelka, brankář Aleš Mandous a záložník Radim Breite ze Sigmy Olomouc.

@MichalKvasnica Kromě slávistů, o kterých psal @Luděk Mádl (+ gólman Jakub Markovič), by se v repre trenérů Davida Holoubka a Jiřího Žiláka měli hlásit např. i Adam Jánoš, Daniel Holzer, Jan Juroška a Roman Potočný z Baníku, olomoučtí Roman Hubník, Václav Jemelka, Aleš Mandous, Radim Breite... 3 41

Hráči stávajícího reprezentačního výběru odjeli po pátečním zápase z Bratislavy domů. Pokud jde o hráče z českých prvoligových týmů, tak ty čeká podle manuálu Ligové asociace zkrácená karanténa a testy na koronavirus na začátku týdne.

„Pokud bude test u všech negativní, budou v této malé skupince ještě několik dní trénovat ve formě individuálního tréninku. S ohledem na to, zda budou mít během týdne stále negativní covid testy, by se potom naši reprezentanti plnohodnotně připojili ke kolektivnímu tréninku,“ přiblížil mluvčí Sparty Ondřej Kasík.

Sedm slávistů čeká podle Tvrdíka série tří kontrolních testů v pondělí, v pátek a další pondělí. Pokud budou negativní, můžou v sobotu 12. září nastoupit k ligovému utkání proti Pardubicím. Zbylí hráči z reprezentace se musí řídit pokyny místních hygienických stanic.