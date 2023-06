Faerské ostrovy už doma favority potrápily, říká Šilhavý. Fotbalisté chtějí odčinit zápas v Moldavsku

Čeští fotbalisté se chystají na další duel kvalifikace o Euro. Už v sobotu večer je čeká utkání na Faerských ostrovech, které loni v říjnu v Olomouci porazili 5:0. Tentokrát ale jde o soutěžní zápas, navíc jsou Češi pod větším tlakem kvůli překvapivé remíze v minulém utkání v Moldavsku. Tórshavn 7:31 17. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý udílí pokyny fotbalistům | Zdroj: Profimedia

„Všichni máme Moldavsko v hlavě. Nepovedlo se to jak týmově, tak individuálně, nebyl tam snad jediný dobrý výkon. Z toho se musíme poučit, vzít to od jednotlivců, z toho se utvoří tým. O to větší motivaci máme,“ řekl před utkáním odhodlaně kapitán reprezentace Tomáš Souček.

Národní tým dostal zápas v Moldavsku nejen nepovedeným výsledkem, ale hlavně předvedenou hrou. Bez nápadu, bez momentu překvapení. Co se teď musí změnit?

„Hlavně rychlost přihrávek, aby balon lítal více od nohy a nepředržovali jsme ho. Také musíme být víc přímočaří v tahu na bránu, rychlý represink a hodně držet balon. Ukázali jsme si pár klipů z Moldavska, kdy tohle všechno nebylo dobré. Abychom uspěli, musíme se zlepšit,“ říká Souček.

Čeští fotbalisté toto odhodlání určitě budou potřebovat. Na Faerských ostrovech, jakkoli papírově slabým soupeřem jsou, se body nezískávají jednoduše. Své o tom ví třeba Turci, kteří tu loni prohráli. K zarputilé bojovné hře připočtěte ještě velmi pravděpodobnou mlhu, umělou trávu a těžké podmínky jsou na světě.

„Faerské ostrovy jsou mnohem lepším týmem, když hrají na domácím hřišti. Hráči tu potrápili tu nejednoho favorita. Nevím, jestli je to trávou nebo fanoušky, ale žene je to tu dopředu. Určitě si nemyslíme, že jsou slabouncí a že si s nima jednoduše poradíme. Samozřejmě chceme jen vyhrát, ale plně respektujeme jejich kvalitu,“ nepodceňuje soupeře trenér Jaroslav Šilhavý.

Neúspěch v Moldavsku jim navíc ukázal, jak se s Českem dají získat body. I trenér Faeřanů Hakan Eriksson sice uznal, že favoritem nejsou, ale rozhodně nejdou do zápasu s přehnaným strachem, spíše naopak.

„Máme mnohem větší kvalitu než jsme měli v minulém utkání. Můžeme být Čechům vyrovnaným soupeřem. Ale aby se to povedlo, musí každý z nás podat nadstandardní výkon. Pokud se to povede, můžeme je porazit,“ vyhlásil švédský trenér.

Jak si Češi proti houževnatým Faeřanům povedou si můžete poslechnout od 20.45