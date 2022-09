Loučení se dvěma trenéry za dva měsíce jsem ještě nezažil, říká brankář Vaclík o situaci v Olympiakosu

Čeští fotbalisté se začali připravovat na závěrečné zápasy Ligy národů. V nich narazí v pražském Edenu na Portugalsko a pak v St. Gallenu na Švýcarsko. Tým doplnili slávistický útočník Stanislav Tecl a záložníci Alex Král ze Schalke s plzeňským Adamem Vlkanovou. Mezi brankáři se nic neměnilo, a tak do Prahy dorazil i Tomáš Vaclík z Olympiakosu Pireus. Tentokrát ale v jiném rozpoložení než obvykle. Praha 15:48 19. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář fotbalové reprezentace Tomáš Vaclík | Foto: CARL RECINE | Zdroj: Reuters

„Hrozně jsem se sem těšil. Na reprezentační srazy se těším čím dal víc, protože v mém věku cítím, že už jich nemusí být tolik,“ říkal novinářům skoro věčně usměvavý Tomáš Vaclík.

Poslechněte si ohlasy Tomáše Vaclíka po špatném vstupu Olympiakosu do nové sezony

Na klubové úrovni ale příliš důvodu k úsměvu neměl, jeho Olympiakosu se příliš nedaří. V základní skupině prohrál s Nantes i Freiburgem, v řecké lize je až šestý a na to v Pireu nebývali zvyklí.

I proto tamní vedení přivedlo hvězdné posily Marcela a Jamese Rodrígueze a také odvolali v téhle sezoně už druhého trenéra. U týmu řeckých mistrů už není Španěl Carlos Corberán, který na začátku srpna nahradil odvolaného Portugalce Pedra Martinse.

„Jsem sám zvědavý, kdo nás tam bude po reprezentační pauze čekat. První, kdo to odnese, je bohužel vždy trenér. Loučit se s trenérem dvakrát během dvou měsíců není jednoduché, nikdy jsem to nezažil,“ říká o špatném vstupu do sezony Vaclík.

Olympiakos přivedl po špatném začátku sezony hvězdného Jamese Rodrígueze

„Bylo to něco podobného, co zažívá Sparta. Na tým spadla obrovská deka a nebyli jsme schopni se z toho dostat. Je to hrozně zvláštní, vyhráli jsme letos asi dva zápasy ze třinácti. Ta bilance je úplně šílená,“ přiznává třiatřicetiletý brankář.

A mohl být vlastně i horší, kdyby se Vaclík neblýsknul v penaltových rozstřelech v kvalifikaci Evropské ligy proti Slovanu Bratislava a Apollonu Limassol, ve kterých lapil celkem čtyři pokusy a přispěl ke dvěma postupům.

„Nikdy jsem nezažil, že bych chytil tři penalty v jednom rozstřelu. V tom jsem rád, že jsem týmu ve složité situaci pomohl, herně se nám nedařilo a vlastně jsme ani jeden z těch zápasů nevyhráli, vše jsme remizovali. Postup do Evropské ligy byl extrémně důležitý.“

Cíl v Lize národů

I teď v Lize národů půjde Tomáši Vaclíkovi o hodně, se spoluhráči budou bojovat o udržení v elitní skupině, ve které se Češi můžou utkávat s těmi nejlepšími týmy Evropy.

„Je velká výzva v té elitní skupině zůstat. Ty zážitky a konfrontace s těmi nejlepšími je pro tým extrémně důležitá, aby se posouval dál,“ myslí si Vaclík.



Čeští fotbalisté mají záchranu ve svých rukou, protože si zatím vybojovali jednobodový náskok na Švýcarsko. Na jeho stadionu příští úterý Ligu národů uzavřou, předtím v sobotu nastoupí doma proti Portugalsku.

Obě utkání nabídne v přímém přenosu Radiožurnál Sport.