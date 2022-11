Forma, charakter a reprezentační zkušenost. Asistent trenéra českých fotbalistů vysvětluje proces nominací

V závěru roku se musí fotbalová reprezentace obejít bez hráčů Plzně, Slavie, Sparty nebo Ostravy. Kluby je odmítly uvolnit kvůli domácímu poháru nebo velkému podzimnímu vytížení. V přípravných duelech proti Faerským ostrovům a v Turecku se představí také nováčci, v nominaci je totiž hned sedm hráčů bez odehraného zápasu za národní tým. O tom, jak realizační tým reprezentace hráče vybírá, mluvil s Radiožurnálem Sport asistent trenéra Jiří Chytrý. Praha 20:27 9. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hráči české fotbalové reprezentace | Foto: Michal Růžička | Zdroj: Profimedia

Jak vzniká nominace české reprezentace na zápasy?

Vzniká poměrně jednoduše. Sledujeme hráče, které máme v portfoliu a díváme se, jak se jim daří v klubech. Máme nějakou představu, jakým stylem by reprezentace měla hrát, takže sledujeme typologie hráčů, kteří by nám do té koncepce zapadali. Samozřejmě řešíme i jejich zdravotní stav.

Mluvil jste o portfoliu. Znamená to, že existuje nějaký širší seznam reprezentantů, kteří v případě toho, že jsou zdraví, vždy pojedou?

Je zhruba 50 až 60 hráčů, které sledujeme. Snažíme se průběžně mezi srazy dívat na jejich zápasy a diskutujeme to.



Jak těžké je tedy dostat se do týmu pro nováčka?

Máme jasno v tom, že vždy musí být nějaká jasná osa týmu - kluci, kteří dlouhodobě potvrzují svou výkonnost. Ti tvoří základ reprezentace. Pak je skupina hráčů, ze kterých se tým na základě potřeb doplňuje. Pro nováčky je cesta pořád stejná, musí prokazovat výkonnost ve svém mateřském oddíle, ve chvíli, kdy ji prokazují a opakují, dostanou se do našeho hledáčku. Když se prezentují jako vhodný adept, sledujeme je pozorněji a pak nominujeme.

Jsou ještě nějaké další vlastnosti, které musí fotbalový reprezentant Česka splňovat, aby pozvánku do nominace dostal?

Říkáme to v našem realizačním týmu opakovaně, u hráčů nás zajímá zjednodušeně jedním slovem charakter. Díváme se, jakým způsobem vystupují a jestli jsou to týmoví hráči, že je ochoten podřídit se týmovému duchu.

Abyste si je „proklepli“, mluvíte s nováčky před první nominací osobně? Nebo zkrátka dostanou pozvánku a tyto věci s nimi řešíte až na srazu?

Spíše se bavíme s jejich klubovým okolím, s bývalými i současnými trenéry, s lidmi, kteří je znají. Zajímá nás především výkonnost, s těmi jednotlivými hráči se bavíme detailně.

Jak funguje spolupráce s reprezentačním výběrem do 21 let?

Já myslím, že funguje velice dobře. S Janem Suchopárkem se pravidelně před nominacemi bavíme, kteří hráči by eventuálně přicházeli od něj k nám. Před posledními kvalifikačními utkáními jednadvacítky tam byli například dva až tři hráči na hraně, které jsme chtěli vyzkoušet, ale nechtěli jsme jejich tým oslabovat.

Vysvětlujete hráčům před nominací, proč v ní jsou nebo nejsou? Například, kdybyste teď nepovolali kapitána Tomáše Součka, volali byste mu?

Samozřejmě. Máme některé hráče, kteří mají určitou kvalitu a když cítíme, že oni sami vnímají, že by v nominaci za normálních okolnostní byli, v komunikaci s nimi jsme. A nejen vlastně s nimi, ale s celým širším kádrem. Bavíme se mezi repre srazy s kluky po telefonu nebo jedeme na jejich zápasy.

Hlasujete při nominaci o nějakých jménech, která jsou na hraně? Nebo má trenér Šilhavý právo veta?

Určitě nehlasujeme, poslední slovo má trenér Šilhavý. Ale diskutujeme, probíráme typologii soupeřů, s čím chceme do utkání jít, jak se do toho jednotliví hráči budou hodit. Je normální, že názory se v tomto čas od času liší. Pak přijdou na řadu argumenty, proč je určitý hráč vhodnější. K těmto diskuzím dochází poměrně často a myslím si, že to je zdravé.

Jakou moc při výběru dáte na to, že už nějakého hráče máte ozkoušeného? Nebo hraje roli víc aktuální forma? Kdyby dal například hráč za klub dva hattricky za sebou je najednou jasným adeptem pro národní tým nebo se víc přikloníte k hráči, který třeba góly nedává, ale má v národním týmu nějakou historii?

Všechny aspekty hrají roli. U hattricku hráče třeba záleží, jaké hraje utkání. Někdy vyhrajete 7:1, dáte 3 góly, ale směrem k reprezentační nominaci to tolik roli nehraje. Další aspektem je, že se chceme prezentovat nějakým způsobem hry, který hráči, který s námi jezdí pravidelně, znají. Na srazech máte třeba dva taktické tréninky, takže není úplně čas učit někoho něco nového. Rozhodně má smysl vybírat hráče, kteří s námi už byli a ví, co od nás očekávat.