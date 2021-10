Soupeři bude v duelu s Českem chybět největší hvězda. ‚Wales není jen Bale‘, říká trenér Šilhavý

Českým fotbalistům budou v nejbližších zápasech kvalifikace mistrovství světa chybět další čtyři hráči. Z nominace kvůli zdravotním problémům vypadli Vladimír Coufal, Jan Bořil, Lukáš Masopust a Petr Ševčík. Kompletní nebude ani páteční soupeř reprezentace Wales. Zranění do zápasu v Edenu nepustí největší hvězdu soupeře - kapitána Garetha Balea. Praha 12:42 5. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kapitán velšské fotbalové reprezentace Gareth Bale | Foto: JOHN SIBLEY | Zdroj: Reuters

Historicky nejlepší střelec waleské reprezentace při posledním srazu v kvalifikaci světového šampionátu zařídil hattrickem výhru 3:2 v Kazani proti Bělorusku, po bezbrankové remíze s Estonskem si ale po návratu do klubu na tréninku Realu Madrid poranil stehenní sval. V nominaci národního týmu tak Bale tentokrát chybí.

„Je to skvělý hráč, pro Wales už řadu let opravdu hodně důležitý. Je to rána pro mě i naše fanoušky. Absence Garetha dává šanci zase jiným fotbalistům, aby se ukázali. Ale při vší úctě k ostatním hráčům, plnohodnotnou náhradu za Balea nemáme. Je výjimečný a bude nám chybět,“ řekl na nominační tiskové konferenci trenér waleských fotbalistů Robert Page.

Gareth Bale patří dlouhodobě k elitním světovým útočníkům. Za posledních 7 sezon v Realu Madrid nastřílel 70 ligových gólů, loni ale ze sestavy vypadl a odešel hostovat do Tottenhamu, odkud do Španělska v roce 2013 odešel.

„Wales není jen Bale, i když je to pro ně důležitý hráč. Myslím, že fanoušci by byli rádi, kdyby ho viděli. I já bych na něj v roli fanouška byl zvědavej,“ přiznává kouč českého národního týmu Jaroslav Šilhavý.

V reprezentačním áčku Bale debutoval v roce 2006 a postupem času se stal jeho klíčový hráčem. Největší úspěch s Walesem zažil před pěti lety, kdy třemi góly pomohl týmu k postupu do semifinále mistrovství Evropy.

„Budou hrát možná trochu jiným způsobem, ale ten kádr je prošpikovaný hráčema z Premier League, takže mají velkou kvalitu. Bale je vždycky ta třešnička na dortu,“ myslí si Šilhavý.

„Ztráta to pro ně určitě je, protože je to top světový hráč, ale na druhou stranu určitě ho nahradí také kvalitní fotbalista.“ Doplňuje trenéra Jaroslava Šilhavého reprezentační záložník Alex Král.

Čeští fotbalisté nejprve v pátek v Edenu nastoupí proti Walesu, o tři dny později je v ruské Kazani čeká utkání s Běloruskem.