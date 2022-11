Coufal věří, že národní tým extra motivaci v Turecku nepotřebuje. ‚Výborný soupeř,‘ pochvaluje si

Už v neděli začne v Kataru fotbalové mistrovství světa. Stejně jako v předchozích třech případech ale bude zase bez české účasti. I tak ale národní tým v sobotu od 18 hodin čeká přípravné utkání v Gaziantepu proti domácímu Turecku. Ganziatep 14:11 19. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český obránce Vladimír Coufal | Foto: Laurence Griffiths | Zdroj: Reuters

Nezvládli v březnu baráž o mistrovství světa, a tak teď české fotbalisty čeká přípravné utkání, které nebude generálkou na turnaj v Kataru.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak se čeští fotbalisté připravili na zápas v Turecku

„Samořejmě nás obrovsky mrzí, že nejsme na mistrovství světa. Pořád to bolí a mrzí, že jsme v kvalifikaci neuspěli, ale je to za námi a můžeme se na to koukat maximálně doma v televizi. Chtěli bychom být mezi elitou a myslím, že bychom se neztratili,“ tvrdí reprezentační obránce Vladimír Coufal před přípravným zápasem v Turecku.

„Žádnou extra motivaci nepotřebujeme. Krásný stadion, hodně lidí, skvělá atmosféra, výborný soupeř a zápas za reprezentaci,“ dodal pro Radiožurnál Sport Coufal.

V Gaziantepu se na vyprodaném stadionu utkají dvě země, které shodně nezvládly v březnu baráž o mistrovství světa. Češi neuspěli ve Švédsku, Turci prohráli v Portugalsku.

„Jsou skvělí, pohotoví v zakončení. Je jedno, jestli je to pravé křídlo nebo středový hráč. Jsou velice nebezpeční a jak dostanou prostor, tak s tím umí naložit,“ varuje reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý před tureckým výběrem, kde je aktuálně největší hvězdou kapitán Hakan Çalhanoğlu.

„Samozřejmě o tureckém mančaftu víme, známe ta jména a jsou to výborní hráči, kteří hrají v nejlepších ligách světa. Rozebrali jsme si je, víme, jak bychom chtěli hrát a byli bychom hloupí, kdybychom je neznali. Vždycky měli výborný tým a individuality,“ říká Coufal.

Čeští fotbalisté půjdou do svého závěrečného utkání v roce 2022 posilnění středeční výhrou 5:0 v Olomouci nad Faerskými ostrovy. Po teprve druhém vítězství v tomto roce panuje podle Šilhavého v národním týmu dobrá nálada.

Utkání českých fotbalistů v Turecku začíná v 18.00 a stanice Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.