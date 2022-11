Budeme se chtít ukázat, říká kapitán národního týmu Souček. Faerské ostrovy za trpaslíka nepovažuje

Fotbaloví bojovníci z malé ostrovní země na severu budou na Hané soupeřem české reprezentace. Ta se od osmnácti hodin utká na Andrově stadiónu v Olomouci s Faerskými ostrovy. Češi sice nastoupí bez hráčů Sparty, Slavie a Plzně, přesto budou jasným favoritem. I když o souboj s fotbalovým trpaslíkem podle nich nepůjde. Olomouc 12:22 16. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Souček | Zdroj: Reuters

Souboj obra s trpaslíkem? Zápas české reprezentace s Faerskými ostrovy jím určitě nebude. Alespoň to tvrdí jak trenér Jaroslav Šilhavý, tak jedna z opor Tomáš Souček.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říká kapitán fotbalové reprezentace Tomáš Souček o soupeři z Faerských ostrovů

Faerské ostrovy mají necelých padesát tisíc obyvatel, přesto dokázaly letos porazit mnohamilionové Turecko. A v Olomouci nemusí být bez šancí.

„Faerské ostrovy ukázaly sílu proti Turecku, ale i další zápas hrály velmi vyrovnaně a nebo je zvládly vítězně proti dobrým týmům,“ říká český reprezentant Tomáš Souček.

Faerské ostrovy nejsou podle něj v žádném případě fotbalovým trpaslíkem.

„Myslím, že to bude hodně týmový výkon, že budou hrát všichni za všechny. To stejné my, nebudeme se připravovat na jednotlivé hráče, ale na celý tým a budeme chtít předvést naší hru a nekoncentrovat se na jejich jednotlivce.“

Slabinou české reprezentace může být nesehranost. Chybí hráči tří největších českých klubů a v týmu je navíc podle Tomáš Součka řada mladých nováčků.

„Budeme se chtít ukázat, protože se vidíme poprvé, ale fotbal už nějaké roky hrajeme a chceme to ukázat. Plno nových kluků dostalo nominaci díky tomu, jak hrají ve svých týmech, jaké výkony předvádí a já doufám, že to přenesou i k nám a držím jim palce,“ věří výkonu týmu kapitán.

Přestože za český tým nenastoupí řada zkušených opor, má být Andrův stadion téměř plný. Prodána je už většina vstupenek.

„Když jsme hráli s Brazílií a s Anglií, tak je jasné, že je vyprodáno, ale když nehrajeme s tak věhlasným týmem a je taky skoro vyprodáno, tak je to pro nás pocta. Víme, že fanoušci budou stát za námi a jdou se podívat a to nás o to víc těší, než když se vyprodá zápas s Brazílií.“ těší Součka.

Utkání Česko - Faerské ostrovy začne v Olomouci v šest hodin večer. Na Radiožurnálu můžete poslouchat aktuální vstupy, Radiožurnál Sport odvysílá reportáž z celého zápasu.