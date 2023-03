Schick místo gólů počítá v reprezentaci zmeškané minuty. Trenéři ale cítí, že ho nahradí jiní hráči

Fotbalová reprezentace se v pondělí sešla v Praze před startem kvalifikace o postup na evropský šampionát v příštím roce. Národní tým se v pátek v Edenu utká s Polskem, následně ho čeká zápas v Moldavsku. Ve výběru kouče Šilhavého je šest nováčků, chybí ale největší ofenzivní hvězda – útočník Bayeru Leverkusen Patrik Schick. Tentokrát má ale kouč Jaroslav Šilhavý z čeho vybírat, v dobré formě je více českých útočníků. Praha 14:18 20. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Patrik Schick. | Foto: Uwe Kraft | Zdroj: AFP / Profimedia

Zatímco v minulé sezoně byl v Bundeslize druhým nejlepším kanonýrem, v té aktuální se ve 14 duelech trefil pouze třikrát. Patrik Schick rozhodně neprožívá ideální ročník, vždyť kvůli zranění nehrál od loňského listopadu až do začátku letošního února.

Čeští fotbalisté zažívají další reprezentační sraz bez Patrika Schika.

Poté sice za Bayer nastoupil do šesti soutěžních zápasů, vleklé potíže s tříslem se ale vrátily.

„Díky komunikaci před nominací už jsme trochu tušili, že může nastat situace, kdy Patrik k dispozici nebude. Udělal všechno pro to, aby s námi mohl být na srazu, ale jeho zdravotní stav ho bohužel nepustí,“ vysvětluje Radiožurnálu manažer národního týmu Tomáš Pešír.

Schick patří dlouhodobě k největším oporám reprezentace, loni za ni ale kvůli zdravotním problémům nastoupil jen dvakrát. Sparťanský odchovanec přesto dál zůstává jasně nejlepším střelcem současného výběru, v 35 startech dal 18 gólů.

„Že nejede na reprezentační sraz, je velká ztráta, stále je to podle mě nejlepší český fotbalista. Ale možná nás to bude bolet trochu méně než v předchozích dobách, kdy jsme na něm byli v ofenzivě hodně závislí,“ myslí si fotbalový expert Radiožurnálu Sport Zdeněk Folprecht, podle kterého teď reprezentační trenéři v útoku mají z čeho vybírat.

V Leverkusenu se rozehrává Schickův klubový spoluhráč Adam Hložek a ve Spartě se do výborné formy dostalo duo Jan Kuchta – Tomáš Čvančara. Ofenzivní opory Pražanů se na jaře trefily dohromady hned čtrnáctkrát.

„Vidíme to, je skvělé, do jaké formy se oba dostali. Na jejich spolupráci je radost se dívat. Uvidíme, jestli jim to přizpůsobíme i rozestavením a způsobem hry. Je možné, že naskočí,“ přiznává reprezentační trenér Šilhavý, že sparťanští útočníci Kuchta s Čvančarou v úvodu evropské kvalifikace určitě můžou dostat šanci.

Tomu nahrává i fakt, že Šilhavý za svou zraněnou hvězdu nepovolával žádnou náhradu. Do útoku má totiž k dispozici například i olomouckého střelce Mojmíra Chytila, který se v lize trefil už devětkrát a svůj premiérový start za seniorský reprezentační výběr ozdobil hattrickem.

Národní tým vstoupí do kvalifikace v pátek v pražském Edenu zápasem proti Polsku, které dorazí i s hvězdným kanonýrem Robertem Lewandowským. O tři dny později se Šilhavého svěřenci představí v Moldavsku.