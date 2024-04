Postup na Euro by nám hrozně pomohl, upozorňuje Cahynová. S Dánskem by fotbalistky chtěl bodovat

Domácím zápasem s Dánskem vstoupí české fotbalistky do kvalifikace o účast na mistrovství Evropy. Duel začne v 18 hodin v Uherském Hradišti. Český tým zatím nikdy na takto velký turnaj nepostoupil a česká reprezentantka Klára Cahynová upozorňuje, že právě takový úspěch by ženy potřebovaly. Uherské Hradiště 13:32 5. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Klára Cahynová | Zdroj: Profimedia

České fotbalistky zatím čekají na první postup na velký turnaj. Teď mají další šanci. V pátek v podvečer totiž vstoupí proti Dánsku do kvalifikace o účast na mistrovství Evropy.

„Je to hrozně těžké. Ostatní státy a svazy do toho hrozně investují. Holky z ciziny mají ligy, jsou kvalitní, profesionální a holky nepracují, jen se tím živí. Celá Evropa se zvedá a my si už nesmíme nechat ujet vlak. Postup na Euro by nám hrozně pomohl, hlavně mladým hráčkám, protože by pak o ně byl zájem v zahraničních klubech a celá úroveň by se zvedla,“ vysvětluje fotbalistka Klára Cahynová, proč je pro český ženský fotbal tak důležité dostat se na velkou mezinárodní akci.

Sama hraje za španělskou Sevillu, v Česku je podle ní těžké držet se na dostatečné úrovni. A to i pro hráčky Sparty a Slavie, které dominují zdejší lize.

„Liga není tak kvalitní, aby je na evropskou soutěž připravila. Když hrajete ve Španělsku, Anglii každý týden vyrovnaný zápas, než když tady holky hrají pět těžkých zápasů ročně. Pak jedou k nějakému slabšímu soupeři a tam vyhrají 10:0,“ podotýká Cahynová.

V úvodní části kvalifikace se Češky utkají s Belgií, Španělskem a Dánskem, se kterým podvečer odehrají úvodní duel v Uherském Hradišti. Podle Cahynové půjde rovnou o extrémně důležitý zápas.

„Je to náročný soupeř, ale nejsou tak dobré na balonu jako třeba Španělky. Začít ziskem bodu, nebo vítězstvím by bylo skvělé, protože pak jedeme právě Španělska a tam to bude hrozně těžké,“ tuší zkušená česká fotbalistka.

Domácí prostředí

Zápas s Dánskem bude pro Cahynovou speciální i v tom, že bude mít na tribunách hodně fanoušků. Narodila se v nedalekém Zlíně a část kariéry strávila právě v Uherském Hradišti.

„Mně už napsalo docela dost lidí, tak jsem zvědavá, kolik mi dají lístků. Už jsem se ptala holek z Liberce, snad jim nikdo nedojede, tak shrábnu jejich lístky a rozdám to všem. Myslím, že můj fanklub bude asi největší.“

Pokud české fotbalistky skončí v kvalifikační skupině na prvním nebo druhém místě, postoupí přímo na závěrečný turnaj. I v případě umístění v dolní polovině tabulky ale budou mít možnost bojovat o postup na Euro v následné baráži.