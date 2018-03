České fotbalisty do 21 let těší výhra nad Chorvatskem, zůstávají díky ní ve hře o postup na EURO

V těžkém zápase si udrželi šanci na postup na mistrovství Evropy. Čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let porazili v kvalifikačním utkání v Karviné Chorvatsko 2:1 a před úterním zápasem v Řecku jsou ve hře. Karviná 10:11 24. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští fotbalisté do 21 let po výhře nad Chorvatskem | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

Branku Filipu Haškovi krásnou individuální akcí připravil skvěle hrající Daniel Trubač. Chorvaté sice v závěru tlačili, před českou brankou byla spousta závarů, ale česká obrana odolala a Češi si připsali důležitou výhru.

„Máme radost, protože jsme moc dobře věděli, jak důležitý je to zápas a co za hráče proti nám stojí. Měli jsme ještě v paměti to podzimní vzájemné utkání. Musím říct, že reakce našich hráčů v zápase byla správná,“ těšilo Vítězslava Lavičku, že chorvatské individuality dokázal jeho tým jakž takž držet na distanc.

„Když se podíváme na jejich tým, tak tam mají hráče z Premier League, La Ligy, Bundesligy. Je opravdu těžké se na to připravit,“ přiznal Daniel Trubač, hrající na pravém křídle.

Právě on a jeho spoluhráči dokázali hráče anglické, španělské i německé ligy převýšit týmovým pojetím.

„Ofenzivní sílu mají velkou, ale myslím, že jsme věděli, co na ně hrát. Museli jsme fungovat jako tým a myslím, že se nám to i podařilo. Byli jsme kompaktní a oni hrozili jenom z krajních prostorů a tam jsme to potom v šestnátce uhlídali,“ popisoval střední obránce Jablonce David Lischka.

Ten v prvním kvalifikačním utkání za jednadvacítku otevřel ve 13. minutě skóre. Bylo to v Karviné, kde ještě na podzim odchovanec Baníku Ostrava hostoval.

„Já musím za sebe říct, že je to strašně krásné. Těšil jsem se sem, protože pocházím odsud. Takhle jsem si to přál. První kvalifiakční zápas, hned gól a na stadionu, kde jsem působil. Nádherné pocity prožívám,“ těšila první trefa Lischka.

Výhrou nad Chorvatskem zůstali Češi ve hře o první postupové nebo druhé barážové místo. V úterý čeká českou jednadvacítku zápas v Řecku a Řekové ztratili zatím jen dva body za remízu s Chorvatskem. V řeckém Xanthi se bude hrát v úterý v 15 hodin středoevropského času.