Spartu, Slavii i Plzeň čeká boj v evropských pohárech. Trpišovský chce hrát ofenzivně i venku

Fotbalisty Slavie, Sparty i Plzně čekají úvodní utkání v základních skupinách evropských pohárů. Zatímco obě pražská „S" prošla do prestižnější Evropské ligy, Západočeši hrají Konferenční ligu. Jako první se českým fanouškům představí slávisté, kteří jako jediní za zápasem museli cestovat. Sešívaní ve čtvrtek nastoupí na v Česku ne příliš oblíbeném stadionu Servette. Praha 13:47 21. září 2023

Když čeští fotbaloví fanoušci slyší Ženeva, mnohé z nich zabolí vzpomínka na mistrovství Evropy 2008 a krutou prohru 2:3 s Tureckem.

Na místní celek Servette neradi myslí i příznivci Slavie, a to vinou prohry ve Švýcarsku 0:1 ve vzájemném utkání zkraje tohoto tisíciletí. Takový výsledek by sešívané zklamal i letos – do utkání s výkopem v 18.45 jdou v roli favoritů, jejich kouč Jindřich Trpišovský navíc na úvod skupiny Evropské ligy čeká útočný souboj.

„My se budeme prezentovat svojí tradiční hrou, o kterou se snažíme, takovou aktivní ofenzivní hrou. Věřím, že to bude zápas nahoru dolů, kde bude spousta zajímavých šancí na obou stranách.“

Letenští ve formě

Ve stejné soutěži jako slávisté nastoupí i rivalové ze Sparty, a to doma proti outsiderům z kyperského Arisu Limassol. Pražané mají vynikající útočnou formu, stadion na Letné v neděli dlouho bouřil po pětigólovém přídělu do sítě Slovácka.

„Určitě vnímáme naší domácí sílu, jak co se týče naších výkonů, tak i podpory fanoušků. Výsledkově i herně to jde vidět,“ tvrdí sparťanský kapitán Ladislav Krejčí.

Zápas Sparty odstartuje ve 21 hodin, stejně jako domácí duel Plzně v Konferenční lize proti týmu Ballkani. Pro Viktorii tak půjde o další střet s kosovským fotbalem, její hráči v předkole s velkými problémy vyřadili tamní Dritu.

Utkání Slavie, Sparty a Plzně uslyšíte na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Zápas pražské Sparty s kyperským Limassolem bude server iROZHLAS.cz sledovat v podrobné online reportáži.