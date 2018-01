Českému fotbalu dál hrozí normalizační komise. 'Byla by to katastrofa,' říká šéf FAČR Malík

Delegáti na prosincové valné hromadě zvolili novým předsedou Martina Malíka a ve stejný den zamítli návrh na změnu stanov. Zástupci Světové fotbalové federace FIFA i Evropské fotbalové unie UEFA kvůli tomu začali hrozit zavedením tak zvané normalizační komise.

Berbr chce zrušit obě komory FAČR. Situace je dost vážná, zní z Moravy Číst článek

„Znamenalo by to poměrně významnou katastrofu. UEFA a FIFA by převzaly do své kompetence kompletní řízení českého fotbalu a implementovaly by své vlastní stanovy. Přišly bychom o významnou míru autonomie a demokratického nastavení, jak ho nyní máme,“ vysvětluje právě nový předseda Malík.

FIFA a UEFA po české asociaci vyžadují změnu stanov, aby volby předsedy nemohly skončit patem. Tak jako se to stalo loni v červnu, kdy fotbal zůstal půl roku bez svého šéfa.

„Když se nepodřídíte požadavkům na změnu stanov, budeme nuceni posoudit otázku zřízení normalizační komise. Ta by řídila fotbal namísto výkonného výboru.,“ hrozil místopředseda UEFA Grigorij Surkis už v prosinci.

Čechy a Morava hledají shodu

Se změnou stanov nesouhlasí především moravská komora, protože by při volbách mohla být přehlasovaná početnější českou částí. Ke schválení je přitom zapotřebí souhlas obou komor.

Fotbal proto vytvořil dva vyjednávací týmy, český a moravský, které začnou hledat shodu. Předseda Malík se navíc příští týden setká s šéfem UEFA Aleksanderem Čeferinem.

„My zatím nemáme pevně daný termín mimořádné valné hromady, kde bychom udělali změnu stanov. Na druhou stranu není příliš žádoucí tento termín odkládat,“ říká Martin Malík.

Dodává, že by shody mezi oběma komorami chtěl dosáhnout během února a tehdy také stanovit termín valné hromady.