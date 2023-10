‚Nezvládali taktické pokyny a disciplínu.‘ Zkušenosti s albánským fotbalem mají pouze tři čeští hráči

Fotbalová reprezentace odletí do Albánie, kde ji ve čtvrtek čeká klíčový zápas kvalifikace mistrovství Evropy. Na stadionu v Tiraně se s domácím výběrem utká v přímém souboji o první místo ve skupině. Pro české hráče a trenéry je Albánie dost netradiční destinací, někteří ale s fotbalem v této zemi z minulosti zkušenost mají. Tirana 9:16 11. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká fotbalová reprezentace | Foto: Vlastimil Vacek | Zdroj: Profimedia

Atmosféru zápasů albánské ligy znají z dřívějška pouze tři čeští fotbalisté. Kromě útočníků Jakuba Kousala s Martinem Nešporem si tuto soutěž zahrál i bývalý záložník Plzně či Slavie Petr Trapp.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkají o albánském fotbale Petr Trapp a trenér Stanislav Levý

Dvojnásobný český mistr v létě 2015 po angažmá v Libanonu zamířil do klubu Flamurtari Vlore.

„Úroveň albánské ligy, tak kdybych to mohl porovnat s naší ligou, tak se tam nacházelo víc technických hráčů. Jediné, co Albánci v tu dobu nezvládali, byly taktické pokyny a věci okolo disciplíny. Myslím ale, že v tomhle směru jde albánský fotbal postupně nahoru,“ řekl ve vysílání Radiožurnálu Sport fotbalista Petr Trapp, který má na kontě i jeden start za národní tým.

Rodák z Mostu nakonec v Albánii vydržel jen zhruba půl rok, za tu dobu nastoupil za Flamurtari do šesti soutěžních zápasů a dal jeden gól.

„Za těch pár měsíců a pár zápasů nám nebyla zaplacena žádná finanční odměna na které jsme byli domluveni. Na konci října nám došla trpělivost a s dalšími zahraničními hráči jsme se ze dne na den rozhodli, že odjedeme domů a počkáme, jak se situace vyvine.“

Vysoké ambice

V nominaci albánských fotbalistů není žádný hráč z domácí ligy. Největší zastoupení má Serie A, v Itálii působí hned osm hráčů z aktuálního výběru.

„Albánie, nejen fotbalově, ale i co se týče módy, tak je hodně orientovaná na Itálii. Hráči, co působí v domácí lize, tak jejich cílem je dostat se do lepších soutěží a docela se jim to daří,“ vysvětluje bývalý kouč Petra Trappa z klubu Flamurtari Vlore Stanislav Levý, který ještě před tím, v roce 2012, dovedl k albánskému titulu Skenderbeu Korče.

Čeští fotbalisté nastoupí do kvalifikačního utkání v Albánii ve čtvrtek ve 20.45, stanice Radiožurnál Sport odvysílá zápas v přímém přenosu.