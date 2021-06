Vzlety a turbulence mi nedělají dobře, říká Masopust. Čeští fotbalisté absolvovali pátý let v deseti dnech

Čeští fotbalisté už jsou v Londýně, kde je v úterý na mistrovství Evropy čeká poslední zápas ve skupině. Po výhře nad Skotskem a remíze s Chorvatskem nastoupí národní tým v úterý večer proti domácí Anglii. Reprezentanti, kteří v době šampionátu mají zázemí v Praze, tak absolvovali pátý přelet v posledních deseti dnech. Praha 9:57 21. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Masopust | Zdroj: Reuters

Čeští fotbalisté mají za sebou pátý let za posledních deset dnů. Národní tým už je v Londýně, kde v úterý zakončí základní skupinu aktuálního mistrovství Evropy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak se čeští reprezentanti musí během Eura vypořádat s častým cestováním

„Není to moc příjemné, já osobně se ještě trochu bojím létat, takže vzlety a turbulence mi nedělají moc dobře. Uvítal bych, kdybychom tolik létat nemuseli, ale vyšlo to takhle, tak se s tím nějak poperem,“ povzdychne si Lukáš Masopust.

Kvůli koronavirovým opatřením hráči národního týmu střídají hlavně tři místa. Zatímco na stadionech a hotelích tráví hodně času i jindy v sezoně, v letadlech obvykle tak často nesedí.

„Přelety nejsou úplně ideální. Celkově i před odletem tam musíte nějakou dobu být, pak než se dostanete zpátky na hotel, než vyjede bagáž, a ze dvou hodin jsou najdou čtyři. Většina týmů musí cestovat taky, tak si na to nestěžujeme,“ zdůrazňuje aktuálně nejlepší střelec Eura - třígólový Patrik Schick.

Kvůli přísným opatřením ve Skotsku se čeští fotbalisté v době šampionátu připravují na zápasy v Praze, původně se přitom na utkání měli chystat v Edinburghu.

„Asi by to bylo příjemnější, určitě by nám to zrychlilo regeneraci,“ říká smířlivě reprezentační stoper Ondřej Čelůstka.

Jen kvůli duelům ve skupině čeští fotbalisté nalétají téměř osm tisíc kilometrů a další cestování pak může přijít s případným postupem. Podle Lukáše Masopusta má současná situace k ideálu daleko, na druhou stranu organizační tým prý pro hráče dělá maximum.

„Máme o trochu lepší letadlo, je tam fakt obrovský komfort. Snaží se nám to zpříjemnit i s odbavováním na letišti, aby to bylo co nejjednodušší a nejrychlejší. Za to jim patří od našeho týmu velký dík.“ Dodává Lukáš Masopust, který se s českou reprezentací chystá v Londýně na poslední zápas ve skupině evropského šampionátu.

Národní tým nastoupí ve Wembley proti Anglii v úterý ve 21 hodin a prostřednictvím serveru iROZHLAS.cz ho můžete sledovat v ONLINE reportáži a nebo si naladit stanici Radiožurnál Sport.