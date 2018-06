Na mistrovství světa nejednou, ale ‚prázdninový tábor‘ reprezentační sraz nebude. Ladí se na Ligu národů

Čeští fotbalisté si otestují svoje možnosti proti účastníkům blížícího se mistrovství světa. Na soustředění v Rakousku je v pátek čeká Austrálie, ve středu potom utkání s Nigérií. A hráči obou těchto týmů mají motivaci - bojují o místo v sestavě pro šampionát. Češi sice na turnaj do Ruska nejedou, chystají se ale na jinou soutěž - Ligu národů. Sankt Pölten 11:59 1. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká fotbalová reprezentace | Foto: Štěpán Černý | Zdroj: FAČR

„Já doufám, že naši budou hrát taky o nominaci, aby si vybojovali místo v základu,“ říká trenér Jarolím.

Trenér české reprezentace Karel Jarolím už myslí na podzim a na zápasy v nově vzniklé Lize národů.

Přijde Arsenal kvůli tetování Raheema Sterlinga o své logo? Někteří fanoušci to po zvláštní kauze navrhují Číst článek

V soutěži, která v Evropě nahrazuje přátelská utkání, a ze které také případně vede cesta na Euro 2020. Pro národní tým je to teď poslední společná příprava. A hráči to vnímají.

„Prázdninový tábor to není. Přeci jenom tady každý hraje o to, aby se trenérovi ukázal, že může do té Ligy národů nastoupit,“ říká reprezentační brankář Jiří Pavlenka.

Gólman německého Werderu Brémy Jiří Pavlenka má za sebou povedený první rok zahraničí a podobně se podařil přestup i Tomáši Koubkovi do francouzského Rennes. Oba tak útočí na pozici reprezentační jedničky, kterou zatím byl basilejský Tomáš Vaclík.

V klubech už mají fotbalisté po sezóně, mistrovství světa budou sledovat kvůli nepovedené kvalifikaci jen jako diváci, teď se ale chtějí ukázat proti účastníkům šampionátu - Austrálii a Nigérii.

Utužení party

„Myslím si, že je to zpestření. Ten termín je samozřejmě takový nevděčný pro některé hráče, protože ti už sezonu končili dřív a budou mít tak kratší dovolenou, ale na druhou stranu je to poslední termín před Ligou národů.“

Za špatné výsledky dva měsíce na hotelu. Jakub Jankto zažil v Udinese netradiční formu trestu Číst článek

Zkušený záložník Vladimír Darida bere rakouské soustředění hlavě jako přípravu na podzimní zápasy se Slovenskem a Ukrajinou.

Pro někoho ale může být více než týdenní reprezentační sraz i odreagováním po ne úplně příjemné sezóně v klubu.

„Můžeme se sehrát, líp se poznat, můžeme utvořit ještě větší partu, která už tak je tady velice dobrá. Fakt jsem sem přijel rád, protože porovnávat tuhle partu s tou v Udinese se vůbec nedá. Jsem opravdu rád, že jsem tady,“ zdůrazňuje záložník Jakub Jankto, který s Udine bojoval v Itálii až do posledních kol o záchranu v lize.

Jak na tom aktuálně je česká fotbalová reprezentace, nejdřív ukáže odpolední zápas s Austrálií, který začne v Sankt Pöltenu ve 13.00 hodin, s Nigérii pak hrají Češi ve středu.