Koho na podhrot? ‚Může hrát Hložek nebo Sadílek, variant je víc,‘ prozradil asistent trenéra Chytrý

Po domácí remíze 2:2 s Walesem už nemají čeští fotbalisté boj o výhodnější druhou příčku ve své moci. Navíc se musí vypořádat s dalšími ztrátami. K předposlednímu duelu skupiny světové kvalifikace s Běloruskem nemohou do ruské Kazaně odletět zraněný Tomáš Holeš, Antonín Barák kvůli karetnímu trestu a z osobních důvodů náhradní gólman Aleš Mandous. Praha 13:00 10. října 2021

„Všichni ostatní jsou v pořádku a měli by být k dispozici proti Bělorusku,“ ujistil asistent trenéra národního týmu Jiří Chytrý. K týmu se dodatečně připojili brankář Filip Nguyen a záložníci David Pavelka s Pavlem Buchou, který je nováčkem v reprezentačním A-týmu.

Čeští fotbalisté nastoupí proti Bělorusku s řadou změn.

Národní tým se teď přesouvá do ruské Kazaně k zápasu s Běloruskem, a protože výkon v minulém duelu proti Walesu nebyl ideální, uvažují trenéři o některých změnách.

„Přemýšlíme o optimální sestavě a zvažujeme, co by šlo vylepšit a co by bylo nejlepší. Postavíme ty hráče, o kterých budeme přesvědčení, že ten zápas jsou schopní zvládnout,“ řekl Chytrý.

Jedna změna v základní sestavě je jistá. Antonín Barák má trest za dvě žluté karty v kvalifikaci a na jeho místě ofenzivního středního záložníka dostane šanci někdo další.

„Zvažujeme různé varianty. Můžeme tam z křídla přesunout Adama Hložka, může nastoupit Michal Sadílek, ale jsou tam i další možnosti,“ podotkl asistent trenéra národního týmu.

Zatímco o složení základní sestavy ještě rozhodnuto není, některé věci už jsou jisté dopředu. Třeba že si národní tým v ruské Kazani zahraje s Běloruskem na stadionu bez diváků. A čeká ho houževnatý soupeř.

„Nastupují v systému 5-4-1, hrají důrazně, poctivě brání. Hrají fyzický fotbal a spoléhají na rychlé protiútoky. Předpokládáme, že budou hrát stejně i s námi,“ dodal Chytrý.

Bělorusko je po poslední porážce v Estonsku poslední v kvalifikační skupině, kterou vedou favorizovaní Belgičané. Wales je sice zatím o skóre těsně třetí za českými reprezentanty, ale k výhodnější druhé příčce pro baráž o postup na mistrovství světa má teď blíž, protože má jeden zápas k dobru.