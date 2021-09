Bereme jen vítězství, prohlásil před Běloruskem trenér Šilhavý. Na stopera se možná zatáhne Holeš

Trenér české fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý se před čtvrtečním domácím utkáním kvalifikace mistrovství světa proti Bělorusku v Ostravě nezříká role favorita a jednoznačně bere jen vítězství. Věří, že se mužstvo dobrým výkonem naladí na nedělní souboj s lídrem skupiny Belgií v Bruselu. Zvažuje, že při absencích v obraně by zatáhl na stopera defenzivního záložníka Tomáše Holeše. Ostrava 19:01 1. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaroslav Šilhavý | Zdroj: Reuters

„Bělorusové chtějí hrát, jsou fotbaloví. Když jim to soupeř dovolí, tak kombinují. Pokud ne, hrají jednoduše nákopy dopředu a tam to dobírají. Hodně nebezpeční jsou ze standardních situací, mají tam nějaké signály. Vědí o sobě. Určitě máme k soupeři respekt, ale nevzdáváme se role favorita a jednoznačně půjdeme za vítězstvím," řekl při online tiskové konferenci Šilhavý.

Jeho svěřenci po březnových úvodních třech zápasech kvalifikace mají na kontě čtyři body a ztrácejí tři body na první Belgii, na jejímž hřišti se představí v neděli. Přímo na šampionát do Kataru postoupí jen vítězové skupin.

„Co se týče prvního místa, samozřejmě vždy chcete vyhrát, když o něco hrajete. Jsme koncentrovaní na zítřejší zápas, musíme ho zvládnout. Pak se musíme připravit na Belgičany. Bude to velký zápas, věřím, že nepropadneme. Měl by nám pomoci zítřejší výkon s Běloruskem,“ dodal Šilhavý, jehož tým v létě došel na mistrovství Evropy až do čtvrtfinále.

Z nejrůznějších důvodů na zářijovém srazu postrádá přes 15 hráčů. „Absencí je hodně, i složení nominace nebylo úplně jednoduché. Jestli jsem to dobře počítal, ze základní sestavy na Euru bude chybět pět hráčů. Přišli další kluci. Řekli si o nominaci, podávají v klubech velmi dobré výkony. Jsou připraveni říct si třeba o místo v reprezentaci dál a navázat na výsledky a výkony na Euru,“ podotkl Šilhavý.

Vypadli mu dva ze čtyř hráčů v obraně. Připustil, že zvažuje zatáhnout na stopera jinak záložníka Holeše ze Slavie.

„Samozřejmě jsme věděli už s předstihem, že nám bude chybět Ondra Čelůstka. Ale jinak jsem si myslel, že obrana bude kompletní. Bohužel poslední kolo to změnilo a není tomu tak. Věřím, že náhradu na těch dvou postech v obranné čtyřce vybereme správně. Už jsme rozhodnutí, kdo tam bude hrát. Ale nechtěl bych to prozrazovat. Co se týče Tomáše Holeše, i ta varianta existuje,“ řekl Šilhavý.

V útoku bude kouč kvůli disciplinárnímu trestu postrádat kanonýra Patrika Schicka, který dal na Euru pět branek.

„Samozřejmě Patrik nasadil vysokou laťku. Ale věřím, že kluci, kteří jsou tady s námi, jsou schopni taky dávat góly. Chceme být aktivní, jako tomu bylo na Euru. Chceme hrát útočně, aby se odzadu zapojovali i beci. Nechceme nechat Bělorusy hrát, chceme se dostávat do šancí a proměňovat je,“ dodal Šilhavý.