Ticho v Edenu. Reprezentanty překvapila komorní atmosféra, zápas s Brazílií nebyl vyprodaný

Čeští fotbalisté se těšili na velký svátek – zahrají si proti Brazílii. Na hřišti i přes porážku 1:3 nezklamali, od diváků ale v pražském Edenu moc velkou podporu z tribun nedostali. Stadion v Edenu navíc nebyl vyprodaný. Praha 13:18 27. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští fotbalistí, především ti ze Slavie, nejsou zvyklí v Edenu děkovat prázdným sedačkám | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

V Edenu to velmi dlouho vypadalo, že lidé přišli do divadla, a ne na fotbalový zápas reprezentace se slavnými Brazilci. Z tribun nebylo slyšet téměř žádné povzbuzování, jen občasný potlesk.

„Lidi se asi přišli hlavně podívat. Jsme rádi, že bylo plno, po Anglii jsme cítili velký závazek, chtěli jsme se omluvit výkonem. Atmosféra byla trošku komornější, než jsme čekali, ale to my neovlivníme. Jsme rádi, že byl plný stadion, to není vždycky,“ řekl na Radiožurnálu David Pavelka.

Záložník aktuálně hrající v Turecku dokázal svým gólem diváky rozjásat, takových momentů ale v Praze nebylo moc. Minulý týden při zápase v Anglii dokázalo podstatně menší množství českých fanoušků povzbuzovat po celou dobu zápasu.

Stadion v Edenu navíc nebyl vyprodaný, oficiálně přišlo 19 116 fanoušků. Vstupenky se daly sehnat těsně před zápasem i na pokladnách, v okolí bran prodávali překupníci lístky i pod cenou.

„Volná místa v hledišti, kterých bylo minimum, byla způsobená vrácením neuhrazených vstupenek zpět do prodeje, mimo jiné ze strany Fanklubu české repre. Tomuto stavu se budeme snažit pro příště předcházet,“ sdělil serveru iROZHLAS.cz ředitel oddělení komunikace Fotbalové asociace ČR Michal Jurman.

Jinak je vedení českého fotbalu s organizací zápasu spokojeno. „Zafungovala například všechna naše opatření kolem vstupů fanoušků na stadion tak, aby se neopakovala situace ze zápasu s Německem,“ připomněl Jurman zápas z roku 2017, kdy se mnoho návštěvníků nedostalo na svá místa včas.

Velký rozdíl zažili na svém stadionu slávisté. Tribuna sever, která je v lize plná do posledního místa a zní z ní chorály, tentokrát mlčela.

„Je to reprezentační zápas, takže atmosféra je trošku jiná. Fanoušků přišlo celkem dost a na hřišti to tolik nevnímáte,“ řekl debutant v národním týmu Alex Král. Svůj první zápas si pamatovat bude, i když atmosféra byla na fotbalové utkání hodně poklidná.