‚Uvolnili jsme do prodeje propadlé rezervace.‘ Na zápas reprezentace s Brazílií zbývají ještě vstupenky

Po vysoké porážce v kvalifikaci o mistrovství Evropy s Anglií nastoupí v úterý česká fotbalová reprezentace proti Brazílii. I přesto, že byl o utkání ze strany fanoušků velký zájem, objevily se ještě volné vstupenky. Bude to teprve druhý zápas, který Kanárci na českém území sehrají. Praha 16:44 25. března 2019

Zápas, který bude Eden v úterý hostit, bude devatenáctým střetnutím, které čeští a českoslovenští fotbalisté s Brazílií odehrají.

V paměti zůstává především utkání z roku 1962, kdy Československo hrálo s Brazílií finále mistrovství světa v Chile. Proti favorizovaným Jihoameričanům se českoslovenští fotbalisté dostali po gólu Josefa Masopusta do vedení, to ale vydrželo jen dvě minuty a nakonec z toho byla porážka 1:3.

„Vilda Schrojf, který měl největší zásluhu na tom, že jsme do toho finále postoupili, to podělal. My jsme skutečně měli na to, abychom je potrápili daleko víc,“ vzpomínal Josef Masopust na dvě chyby československého brankáře, který přitom před finálovým zápasem obdržel cenu pro nejlepšího brankáře šampionátu.

Nebyla to ale zdaleka jediná porážka českých a československých fotbalistů s Brazilci. Prohrou skončil také poslední vzájemný zápas, který se uskutečnil v roce 1997. Češi v něm tehdy jako vicemistři Evropy na světové šampiony z Brazílie nestačili a v semifinále Poháru FIFA jim podlehli 0:2.

Porazit Kanárky se zatím podařilo jen dvakrát, v obou případech šlo ale o přátelské duely. Jeden z nich se odehrál v roce 1968 v Bratislavě a Československo ho i díky hattricku Jozefa Adamce vyhrálo 3:2.

Byl to tenkrát velký svátek i proto, že doma proti Brazílii nastoupili Čechoslováci jen dvakrát v historii. Jediný zápas na českém území se hrál v dubnu 1956, skoro 50 tisíc nadšených fanoušků na pražském Strahově sledovalo bezbrankovou remízu.

Vstupenky jsou stále k mání

V úterý bude v Edenu fanoušků o poznání méně, i tak se ale očekává solidní návštěva. Vstupenky ale ještě vyprodané nejsou: „Uvolnili jsme do prodeje propadlé rezervace a některé lístky také nevyužil nově vzniklý fanklub. Dohromady tak je k dispozici ještě několik stovek vstupenek,“ řekl pro Radiožurnál tiskový mluvčí české fotbalové reprezentace Petr Šedivý.

Zbývající vstupenky se dají pořídit na webu vstupenky.fotbal.cz - tam povětšinou ty nejdražší, a také přímo na pokladně stadionu v pražském Edenu v pondělí odpoledne od čtyř do osmi hodin a případně v úterý od dvanácti hodin, to by podle Šedivého měly být spíš dostupnější lístky za necelých tisíc korun.

Vstupenky kolují také na černém trhu a podle mluvčího reprezentace Šedivého se tím fotbalová asociace zabývá skrze své právní oddělení. Otázkou ale je, jestli s tím něco zmůže. Přeprodej vstupenek podle České obchodní inspekce nelegální není.

„Česká obchodní inspekce na základě zákona o ochraně spotřebitele nemůže omezit právo jakéhokoliv podnikatele nakoupit jakékoliv zboží, které pak následně nabízí opět k prodeji. Ať už se to týká např. letenek, potravin anebo právě vstupenek.

Česká fotbalová reprezentace nastoupí proti Brazilcům v úterý od 20:45. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého si budou v přátelském zápase chtít spravit chuť po debaklu 0:5 od Anglie, který obdrželi v pátek ve Wembley. Zápas s Brazílií bude možné sledovat prostřednictvím textového online přenosu, který server iROZHLAS.cz nabízí.