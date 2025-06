Jsem zdravý a fotbalově je to dobré, věří si Schick před kvalifikačními. Trenér Hašek má z čeho vybírat

České fotbalisty čekají důležité zápasy kvalifikace o postup na mistrovství světa 2026. V pátek nastoupí v Plzni proti Černé Hoře, v pondělí pak budou hrát v Chorvatsku proti favoritovi skupiny. A v národním týmu věří, že si formu z klubů zachovají ofenzivní fotbalisté. Plzeň 11:19 5. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Patrik Schick | Foto: Mária Sváčková | Zdroj: Profimedia

Budou hrát jednu z klíčových částí kvalifikace o postup na mistrovství světa, a čeští fotbalisté na ně budou hodně sázet. Řeč je o ofenzivních hráčích národního týmu, kterým se v právě končící sezoně hodně dařilo.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak se na zápas proti Černé Hoře a Chorvatsku připravují ofenzivní hráči národního týmu

„Vždycky je nejlepší, když co nejvíc hráčů přijede ve skvělém rozpoložení. To nastavení, mentalita a chuť, tak je pak automaticky větší a může to jen pomoci,“ říká Václav Černý, který k takovým fotbalistům patří.

Ve skotských Rangers má Černý za sebou povedenou sezónu, a rozhodně není pro reprezentační ofenzivu sám.

„Jsem zdravý, to je pro mě nejdůležitější a pak si myslím, že fotbalově to je dobré,“ povídal Patrik Schick po minulém kvalifikačním bloku, kdy se trefil třikrát a potvrdil formu z Leverkusenu.

V útoku má reprezentace i další střelce – každého trochu typologicky jiného. Ze Slavie vysokého bojovníka Tomáše Chorého.

„Jak se říká, s jídlem roste chuť a pro mě se to stalo úplně nakažlivé a jsem rád, že jsem mezi takovou kvalitou,“ těší Chorého.

Trenér fotbalové reprezentace Hašek povolal na kvalifikaci nováčka Zorvana, vrací se Hložek Číst článek

Jiný fotbalista

A skvělé fotbalové jaro zažil po příchodu do Slavie Vasil Kušej – menší a technicky šikovný hráč.

„Snažím se trochu přinést to, že můžeme více hrát po zemi a rychleji do útoku. Přinést trochu něco jiného, co nemají někteří hráči,“ vysvětluje hbitý útočník.

„Jeho typologie není úplně česká, takže tenhle hráč je ten, kdo může vývoj zápasu změnit,“ navazuje na Kušeje reprezentační trenér Ivan Hašek. A ten má k dispozici v ofenzivě i Adama Hložka z Hoffenheimu.

„Z toho individuálního hlediska bych řekl, že to byla povedená sezona a může to být ale vždy lepší,“ zhodnotil své výkony v uplynulé sezoně Hložek a trenér Hašek dodává, že jeho výkony podle něj budou ještě lepší. „Myslím, že jeho forma půjde ještě nahoru,“ říká Hašek.

Jaká bude ofenzivní síla českých fotbalistů v národním týmu na hřišti, se ukáže v pátek od 20.45 v Plzni proti Černé Hoře, v přímém přenosu Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu – obě stanici pak odvysílají i pondělní utkání v Chorvatsku.