Má nejvíc startů za nároďák a hra na něm stojí, popisuje chorvatskou hvězdu Modriće gólman Vaclík

Čeští fotbalisté se chystají na souboj s Chorvatskem v čele se záložníkem Realu Madrid Lukou Modrićem.

Asistent trenéra Jiří Chytrý Radiožurnálu prozradil, jak se čeští fotbalisté připravují na páteční souboj s chorvatským soupeřem.

„Chorvati po tom prvním utkání, které prohráli, tak od druhého utkání čekají, že ho zvládnou za tři body, ale my do toho jdeme úplně stejně. Určitě nebudeme spekulovat, že bychom to hráli na remízu, to myslím, že ani nejde,“ odmítá asistent trenéra Šilhavého Jiří Chytrý, že by čeští fotbalisté hráli ve druhém utkání Eura na remízu.

Vědí, že je čeká těžší soupeř, než jakým bylo v úvodním duelu Skotsko, přesto se národní tým chce znovu prezentovat aktivní hrou.

„Před Chorvatskem máme jeden taktický trénink, který bude věnovaný soupeři. Vycházet ale musíme z našich věcí, protože klíč k utkání bude v tom, že musíme být kvalitní ve věcech, které nás zdobily a vyvarovat se chyb, které tam byly. To je způsob, jak se na to připravit,“ dodává asistent trenéra Jaroslava Šilhavého.

Připravovat se ale bude muset český tým taky na jednu velkou hvězdu – držitele Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa za rok 2018 Luku Modriće s kterým se ve španělské lize střetává na klubové úrovni gólman Tomáš Vaclík.

„Jednou mi gól nedal, pak na Santiago Bernabéu mi zase gól dal, takže tu bilanci máme nějak podobnou. Modrić je skvělý hráč, dokazuje to v Realu Madrid každou sezonu, má nejvíce startů za chorvatský nároďák, ta hra na něm stojí, takže v pátek nás určitě čeká konfrontace se světovou extratřídou.“ Popisuje Tomáš Vaclík.

Češi se přesunou zpátky do Skotska ve čtvrtek. Zápas s Chorvatskem je čeká o den později od 18 hodin. Prostřednictvím serveru iROZHLAS.cz ho můžete sledovat v ONLINE reportáži a nebo si naladit stanici Radiožurnál Sport.