Česká fotbalová jednadvacítka drží v kvalifikaci neporazitelnost, s Chorvatskem hrála bez branek

Fotbalové reprezentace do 21 let remizovala v sedmém utkání kvalifikace na mistrovství Evropy s Chorvatskem 0:0. Ve skupině tak zůstává na prvním místě s dvoubodovým náskokem před Řeckem, které ale má úterní utkání proti Litvě k dobru. České Budějovice 19:54 7. září 2020

Lvíčata #ceskarepre remizovala s Chorvatskem a připisují si tak bod do tabulky pic.twitter.com/OgixPTVIjE — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) September 7, 2020

Utkání kvalifikace ME 2021 fotbalistů do 21 let v Českých Budějovicích:

4. skupina:

ČR - Chorvatsko 0:0

Rozhodčí: Stojanov - Venev, Stoilov (všichni Bulh.). ŽK: Drchal, Plechatý, Havelka, Šašinka - Šverko, Sosa, Ivanušec, Moro. Bez diváků.

Sestavy:

ČR: Jedlička - Holík, Plechatý, Ladislav Krejčí, Sadílek - Bucha, Havelka (90.+2 Lingr), Šašinka, Janošek, Šulc (19. Matoušek) - Drchal (78. Granečný). Trenér: Karel Krejčí.

Chorvatsko: Šemper - Šutalo, Erlič, Šverko, Sosa - Ivanušec, Moro, Nejašmič, Majer (68. Bistrovič) - Špikič (60. Dolček), Musa (76. Kulenovič). Trenér: Rukavina.