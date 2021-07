Kluci se vydali na 150 procent, hodnotí prohru s Dánskem trenér Šilhavý. Vaclíka mrzel brzký gól

Fotbalisté národního týmu nenavázali na nedělní vítězství 2:0 v osmifinále nad Nizozemskem. Český tým hrál v samostatné historii čtvrtfinále na Euru počtvrté a podruhé neuspěl. Mezi nejlepší osmičkou národní mužstvo skončilo i před devíti lety.

„Když mám říct jednu věc, co nám chyběla, tak asi síla. Neměli jsme v těch posledních minutách sílu a nedokázali jsme to zvrátit. I když jsme Dány zatlačili, tak chyběla síla v překvapivém momentu a to si myslím, že rozhodlo,“ zhodnotil zápas střelec jediného českého gólu Patrik Schick.

Trenér Šilhavý udělal oproti osmifinále jednu změnu v sestavě. Do zahajovací jedenáctky se po odpykání disciplinárního trestu vrátil Jan Bořil, naopak kapitán Vladimír Darida po zranění začal jen na lavičce.

„Pavel Kadeřábek zaskakoval na tom levém beku, ale Honza Bořil tam patří. Spíš bych ocenil, že se kluci vydali na 150 procent. Honza Bořil dohrával se sebezapřením, jednoznačně všichni zaslouží absolutorium,“ popsal své dojmy ze zápasu Šilhavý.

„Byly tam i slzičky, ale to, co se nám podařilo, tak zaslouží velkou pochvalu. Já osobně jsem na kluky hrdý,“ dodal zkušený kouč.

Trenér fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý hodnotí zápas s Dánskem:

Vaclíka mrzí začátek

Podle gólmana Tomáše Vaclíka ovlivnil zápas hlavně brzký gól, který se Dánům podařilo díky Thomasi Delaneymu vsítit už v páté minutě utkání.

„Škoda, že jsme inkasovali tak brzy, protože to těm Dánům nahrálo a mohli hrát na brejky s vysokým presingem a vysokou intenzitou. To jim vyhovuje a tohle si myslím, že byl klíč, ten začátek zápasu, že jsme do něj nevstoupili nejlíp,“ řekl po zápase Radiožurnálu brankář Vaclík.

Reprezentanti nedokázali zopakovat semifinálovou účast svých předchůdců z roku 2004 v Portugalsku, kde český celek ve čtvrtfinále porazil Dány 3:0.

Se Seveřany národní tým na velké akci po předchozích dvou vítězstvích poprvé prohrál, soupeře ve vzájemných duelech neporazil už posedmé za sebou.