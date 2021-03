Čeští fotbalisté prošli testováním bez problémů. Estonci musí vyměnit polovinu kádru včetně trenéra

Všichni fotbaloví reprezentanti i členové realizačního týmu měli před středečním úvodním venkovním zápasem kvalifikace mistrovství světa proti Estonsku negativní test na koronavirus. Naopak velké problémy řeší soupeř. Z původního estonského výběru vypadla více než polovina hráčů včetně karvinského Vlasije Sinjavského a 10 hráčů bylo dodatečně povoláno. Mužstvo povede i jiný trenér. Praha 10:55 23. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vladimír Darida (vlevo) a Jakub Jankto během zápasu proti Německu. | Foto: ANNEGRET HILSE | Zdroj: Reuters

O negativních testech českého výběru novináře informoval mluvčí národního mužstva Petr Šedivý. Český celek se před polednem přesune do polského Lublinu, kde se utkání kvůli zpřísněným opatřením proti koronaviru v Estonsku odehraje.

Poprvé během koronavirové pandemie neměl nikdo z národního týmu na srazu pozitivní vstupní test. Covid-19 zasáhl reprezentaci během všech tří podzimních bloků.

V září po úvodním utkání Ligy národů na Slovensku musel původní výběr kvůli dvěma pozitivním případům u členů realizačního týmu do karantény a domácí zápas se Skotskem odehrálo narychlo složené nové mužstvo. Už před duelem v Bratislavě navíc museli do karantény kvůli kontaktu s nakaženým dva hráči, byť byli negativní.

V říjnu kvůli covidu-19 postupně vypadlo sedm hráčů a hlavní trenér Jaroslav Šilhavý. O měsíc později pak koronavirus vyřadil záložníka Davida Pavelku a útočníka Tomáše Pekharta, který měl falešně pozitivní výsledek.

Čtveřice hráčů z německých klubů brankář Jiří Pavlenka, obránce Pavel Kadeřábek, záložník Vladimír Darida a útočník Patrik Schick kvůli koronavirovým omezením nedorazila do Prahy a k mužstvu se připojí až v Lublinu. Bundesligové kvarteto bude Šilhavému k dispozici jen pro první z úvodních tří kvalifikačních zápasů, po dalších duelech v jiných zemích by totiž muselo v Německu do karantény.

V sobotu národní celek přivítá v pražském Edenu Belgii a o další tři dny později zakončí březnový blok utkáním ve Walesu. Zbylým týmem v pětičlenné kvalifikační skupině je Bělorusko.

Český tým odletí do Lublinu těsně před polednem a v podvečer absolvuje tradiční předzápasový trénink. Utkání s Estonskem má ve středu výkop ve 20.45.

Estonci v problémech

Estonská asociace informovala na svém webu, že hráči a členové realizačního týmu podstoupili před začátkem srazu o víkendu test a všechny vzorky byly negativní. Mužstvo se sešlo v pondělí a povinné předzápasové odběry odhalily jeden pozitivní případ.

Všichni hráči a členové týmu, kteří s nakaženým přišli do kontaktu, museli do desetidenní karantény. Vyhnuli se jí pouze ti, kteří už nemoc prodělali. Vedení reprezentace se o pozitivním nálezu dozvědělo v pondělí večer a narychlo povolalo 10 nových hráčů. Všichni v noci absolvovali testy s negativním výsledkem.

Z kádru kvůli karanténě vypadli téměř všichni legionáři, ze zahraničních krajánků v mužstvu zůstal pouze obránce Maksim Paskotši z mládežnického výběru Tottenhamu. Proti českému týmu si nezahraje záložník Sinjavskij, který v únoru přestoupil do Karviné. Sedm z 22 hráčů v aktuální nominaci dosud neodehrálo za reprezentační A-tým ani jedno utkání. Po zápase s Čechy by Estonci kádr mohli doplnit o několik jmen.

Estonci museli sáhnout i ke kompletní změně realizačního týmu. Mužstvo nepovede švýcarský trenér Thomas Häberli, ale rekordman v počtu reprezentačních startů Martin Reim.

Tým také pozměnil původní plán. Do polského Lublinu, kde se středeční utkání s českým celkem odehraje kvůli zpřísněným opatřením proti koronaviru v Estonsku, odletí mužstvo až v úterý pozdě odpoledne. V místě výběr pobaltské země neabsolvuje tradiční předzápasový trénink.