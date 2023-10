Čeští fotbalisté se snaží držet míč, ale nejsou nebezpeční. Chybí kreativní hráč, myslí si Zelenka

Čeští fotbalisté nastoupí v neděli v 18 hodin k zápasu kvalifikace na mistrovství Evropy proti Faerským ostrovům. Po prohře 0:3 se na reprezentaci a především na trenéra Jaroslava Šilhavého snesla kritika, která se podle Luďka Zelenky dala očekávat. „U nás se pořád Albánie bere jako fotbalový trpaslík, kterého bychom měli porážet, a moc nevidíme, jak kvalitní hráči tam jsou,“ myslí si bývalý útočník. Praha 17:45 15. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští fotbalisté nastoupí v neděli v 18 hodin k zápasu kvalifikace na mistrovství Evropy proti Faerským ostrovům | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: Profimedia

Po prohře 0:3 v Albánii se na český tým a trenéra Šilhavého snesla velká vlna kritiky. Byla oprávněná?

Ten výsledek je tak zásadní, že kritika se dala čekat. Ona už kritika přišla po prvním zápase, který Češi hráli v Edenu, a teď díky tomu, že jsme prohráli 0:3, se samozřejmě pustila stavidla. A prakticky všichni vyvolávají odchod Jaroslava Šilhavého.

U nás se pořád Albánie bere jako fotbalový trpaslík, kterého bychom měli porážet, a moc nevidíme, jak kvalitní hráči tam jsou.

Souhlasím s tím, že celkově to byl strašně špatný výkon, i když to bylo ovlivněné několika faktory. Prezentace českého týmu není taková, kterou fanoušci chtějí vidět, a proto přišla kritika. Myslím si, že se z toho ještě budou vyvozovat důsledky.

V rozborech se hodně mluví třeba o tom, že v záloze českého týmu chybí tvůrce hry. V čem podle vás český tým zaostává?

Největší rozdíl ve čtvrtečním zápase byl v tom, že Albánci byli sebevědomí, odvážní a hráli strašně rychle dopředu. My (Česko) pořád jedeme podle nějaké šablony, snažíme se držet balon, ale nejsme vůbec nebezpeční.

Když se má hrát ve vápně a je třeba nebát se, jít odvážně jeden na jednoho, tak se do toho prostě nepustíme. Ta hra nám pak celkově přijde sterilní, taková o ničem.

Jakmile mají Albánci míč, tak jedou strašně přímočaře dopředu. Samozřejmě jim pomáhal průběžný stav, v obraně to čeští hráči měli daleko otevřenější. Vypadali, jako by byli o parník jinde, jako by měli jiný rychlostní stupeň. A my jsme hráli jen údržbu a čekali jsme na konec.

‚Kreativní hráč‘

Budoucnost trenéra Šilhavého, případně realizačního týmu bude řešit výkonný výbor Fotbalové asociace po nadcházejícím zápase s Faerskými ostrovy. Myslíte, že odvolat trenéra uprostřed srazu mezi dvěma zápasy, kdy je pár dní na přípravu, by byla špatná volba?

Samozřejmě se neočekávalo, že před Faerskými ostrovy se něco změní. Na druhou stranu krok „my to budeme řešit až po Faerech“ je také strašně kritizovaný. Teď Faery třeba porazíme a nálada bude zase jiná.

Je to těžká situace. Především nikdo z nás neví, jak to funguje uvnitř týmu. To ví jenom tým sám a vedení asociace, takže těžko se nám říká, jestli by to byl správný krok. My to hodnotíme jenom podle výsledků a podle toho, jak český tým vypadá. A to samozřejmě na odvolání je.

Jaroslav Šilhavý před nedělním zápasem ohlásil, že chystá změny v sestavě. Na jakých postech se dají asi nejvíc očekávat?

Logicky nebude hrát Chytil, který nemůže, takže v útoku přijdou změny. Myslím, že i ve středu zálohy se něco změní, protože naše hra nemá myšlenku.

I když Albánci vedli 2:0 nebo 3:0, tak hráli v osmi, v devíti nebo i v deseti vzadu a my jsme neměli žádné překvapivé řešení na to, abychom je překonali.

S Faery se čeká podobný styl. Ne tak dokonalá taktika, ne tak kompaktní tým vzadu, ale určitě to bude do plné obrany. Je pravda, že my toho kreativního hráče, který by něco vymyslel, který by kopnul průnikovku, nebo který by zvládl souboj jeden na jednoho a vytvořil přečíslení, hledáme těžko.

Bude to těžký oříšek, protože když koukám na soupisku, tak moc nevím, který hráč by toto vzal na sebe. Když už týmy v české lize mají takového hráče, je to většinou cizinec.

‚Klíčový zápas‘

Podaří se nakonec Čechům ze skupiny E dostat na šampionát?

Já pořád věřím tomu, že ano. Klíčový bude zápas v Polsku, kde jsou po odvolání trenéra a mají svých problémů dost. Věřím, že v domácích zápasech Faerské ostrovy a Moldavsko porazíme.

S Polskem to bude přímý souboj o druhé místo a bude to padesát na padesát. Myslím si, že zvládat takový zápas umíme. Nebude se očekávat, že bychom tolik tvořili hru.

Samozřejmě situace kolem týmu je velmi špatná. Viděl jsem kluky, jak druhý den po zápase letěli z Albánie a měli svěšené hlavy.

Ani vyjádření trenéra hned po zápase mi nedodalo sebevědomí, protože jsem na něm viděl zlomeného chlapa, který je z toho sám hotový. Věřím, že se do toho zapojí i celý realizační tým, aby ti kluci byli znova nakopnutí a znova sebevědomí.