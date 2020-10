‚Snad nás to znovu netrefí.‘ Reprezentace vydřela výhru v Izraeli, před Skotskem ale vládne nejistota

Česká fotbalová reprezentace slaví. Utkání Ligy národů vyhrála v Izraeli 2:1 a před středeční bitvou o první místo ve Skotsku ztrácí na svého příštího soupeře jediný bod. Český tým se vyrovnal s předchozí koronavirovou nákazou v týmu, ztrátou některých hráčů i komplikovaným přesunem z Kypru. Haifa 8:10 12. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští fotbalisté slaví vstřelený gól | Foto: RADOVAN STOKLASA | Zdroj: Reuters

„Tyhle věci nás teď zlobí, o to je vítězství cennější. Měli jsme velké problémy, v podstatě jsme tu měli jediného útočníka a jinak samé obranné hráče, takže jsme se s tím vyrovnali více než dobře,“ spokojeně vyprávěl reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Čeští fotbalisté vyhráli v Izraeli navzdory problémům s koronavirem. Více v příspěvku Mirka Vasiće

Český tým odehrál v Haifě celkově dobrý zápas, i když polovina dostupného hráčského kádru dorazila do Izraele kvůli přetestování až v den utkání. A ani sobota před tím nebyla ideální.

„Leželi jsme celý den v posteli a vůbec jsme nevěděli, co bude. Nemohli jsme se jít proběhnout ani projít,“ popisoval v rozhovoru pro Českou televizi obránce Vladimír Coufal.

Čeští fotbalisté zvítězili v Lize národů v Izraeli 2:1, výhru zařídil ve druhém poločase Vydra Číst článek

„Takové situace teď fotbal přináší. Jen doufám, že jich bude co nejméně a netrefí nás to před Skotskem znovu. Máme to dobře rozehrané, kdybychom tam vyhráli, bylo by to skvělé,“ dodal pravý bek West Hamu.

Fotbalová reprezentace hraje ve Skotsku ve středu a na lídra skupiny ztrácí jen bod. Před cestou ji ale čeká ještě návrat do Česka, další koronavirové testy a doplnění z rezervního týmu, který se preventivně připravuje v Praze.