Hořký konec jedné generace. Čeští mladíci prožili emotivní rozlučku se šampionátem

Odehráli s favoritem mistrovství Evropy dobrý zápas, na výhru a postup do čtvrtfinále to ale nestačilo. Čeští fotbalisté do 21 let prohráli v Celje na závěr základní skupiny se Španělskem 0:2. A hodně hráčů prožívalo zklamání nejenom kvůli vyřazení z turnaje. Celje 9:48 31. března 2021

„Pro ročníky 98 a 99 je to konec. Všechny nás mrzí, že to končí zrovna takhle,“ řekl Ladislav Krejčí Radiožurnálu po utkání se Španělskem. Nejen na sparťanském záložníkovi bylo vidět neuvěřitelné zklamání.

„Momentálně mě prostě akorát mrzí, že končíme. Bude mi smutno,“ přidal Michal Sadílek.

Kromě turnaje se uzavřela i část jejich kariéry v mládežnických reprezentacích. A jak emotivně to prožívali, vnímal i trenér české jednadvacítky Karel Krejčí.

„Končí generace kluků, kteří pro český mládežnický fotbal udělali spoustu dobrého. Je potřeba, aby se na to nezapomnělo,“ uvedl český kouč. Zároveň uznal, že Italové a Španělé postoupili ze skupiny zaslouženě.

„Narazili jsme na kvalitu. Itálie a Španělsko nás hodně prověřily, jsou mnohem dál. Pro kluky je to obrovská zkušenost. Takový zápas jako se Španělskem těžko zahrajou v lize. To by jim mohlo pomoct do budoucích kariér,“ doplnil trenér.

„Myslím, že nám dojde až postupem času, že tahle parta byla výjimečná. Odehráli jsme tři možné turnaje, na které jsme mohli postoupit,“ připomněl Sadílek, že s částí fotbalistů teď už bývalé jednadvacítky se před tím dostali i na evropské šampionáty v kategoriích do 17 a 19 let.

Teď už mají pouze jednu možnost, jak znovu reprezentovat svou zemi – prosadit se do národního A-týmu.