Fotbalová jednadvacítka vydřela tři body v Litvě, výhru zařídil v prvním poločase Šašinka

Český tým se sice musel obejít bez nejlepšího střelce a klíčového záložníka Ladislava Krejčího, ale od začátku měl zápas pod kontrolou. Na rozdíl od předchozího duelu ve Skotsku, kde navzdory převaze prohrál 0:2 a utrpěl první porážku v kvalifikaci, se tentokrát dokázal i prosadit.

Jako první zahrozil ve 20. minutě Sadílek, jehož centr nadělal Krapikasovi velké problémy. O dvě minuty později už hosté vedli. Bucha se na levé straně uvolnil, odcentroval a nikým nehlídaný Šašinka poslal český tým do vedení. Litva zahrozila ve 33. minutě, ale se Širvysovou ránou kolem zdi z přímého kopu si gólman Jedlička poradil.

Po přestávce z podobné pozice vystřelil z přímého kopu Janošek a jen těsně minul. Po hodině hry mohli Litevci, kteří ve druhé půli ožili, vyrovnat. Čeští hráči propadli na soupeřově polovině a Jankauskas šel sám na Jedličku. Domácímu útočníkovi ale střele nesedla a netrefil branku.

V 73. minutě se k odraženému míči dostal Šašinka, ale Krapikas jeho tvrdý volej nadvakrát zkrotil. Pět minut před koncem byli Litevci znovu blízko vyrovnání, Petkevičius však hlavičkoval těsně vedle. Ještě větší šanci nevyužili domácí v nastavení, kdy střelu Petkevičiuse zblízka vyrazil Jedlička.

Jednadvacítka díky vítězství udržela se ziskem 18 bodů první místo v tabulce, které zaručuje přímý postup na šampionát, kam projde také pět nejlepších celků z druhých míst. Druhé je Skotsko se 17 body a třetí Chorvatsko má 16 bodů, oba týmy však mají odehráno o zápas méně.

Výběr trenéra Krejčího zakončí kvalifikaci v listopadu v Řecku, kde potřebuje zvítězit. Do karet mu hraje los soupeřů, protože Skotové nastoupí za měsíc nejprve proti Chorvatsku a poté se představí v Řecku.

Kvalifikace ME fotbalistů do 21 let:

4. skupina:

Litva - ČR 0:1 (0:1)

Branka: 22. Šašinka. Rozhodčí: Krogh - Dahl, Mastrup (všichni Dán.). ŽK: Šatkus, Kloniunas, Stočkunas, Ramanauskas, Milašius - Sadílek, Bucha. Bez diváků.

Sestavy:

Litva: Krapikas - Stočkunas, Šatkus (61. Armalas), Kloniunas, Širvys - Anisas (46. Milašius), Ramanauskas, Čyžas (86. Malžinskas) - Kružikas (76. Petkevičius), Banevičius, Jankauskas. Trenér: Vencevičius.

ČR: Jedlička - Plechatý, Chaluš, Zima - Vaníček (76. Žitný), Janošek, Bucha, Sadílek, Granečný (84. Havelka) - Matoušek (88. Drchal), Šašinka. Trenér: Krejčí.