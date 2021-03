Jednadvacítka odcestuje na Euro v plném složení, čeští mladíci prošli testem na koronavirus

Fotbalová reprezentace do 21 let v pondělí odcestuje na úvodní část mistrovství Evropy do Slovinska v kompletním složení. Všech 23 hráčů z původní nominace trenéra Karla Krejčího absolvovalo testy na covid-19 s negativním výsledkem.

Praha 14:23 22. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít