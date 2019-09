Jsou hrozně hrdí a pyšní, že mohou reprezentovat svou zemi, říká o kosovských Albáncích Vaclík

Českým fotbalistům se blíží začátek mise na Balkáně. Odehrají tam dva zápasy evropské kvalifikace, které je můžou výrazně přiblížit postupu. V Černé Hoře, kterou už z minulosti znají, budou hrát příští úterý. V sobotu ale čeká reprezentaci v Prištině premiéra proti Kosovu. Priština 8:50 6. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Vaclík v jarním zápase Evropské ligy proti Slavii | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

„Čtrnáct zápasů v řadě neprohráli, navíc u nich na srazu byl – co máme zprávy – jejich prezident,“ poznamenává gólman Tomáš Vaclík. I tahle věc dokazuje, jak vnímají v Kosovu fotbal a reprezentační tým, pokud tedy mluvíme o kosovských Albáncích, kterých je v zemi demograficky naprostá většina.

Český reprezentační brankář některé poznal při angažmá ve Švýcarsku.

„Poznal jsem tam spoustu kluků, kteří byli kosovští Albánci a švýcarští Albánci, takže jsem měl možnost poznat jejich mentalitu. Jsou hrozně hrdí na to, že mohou reprezentovat svojí vlast a nemusí hrát třeba za Švýcarsko. Jsou pyšní, že mohou hrát kvalifikaci a mají skvělé výsledky,“ popisuje Vaclík pro Radiožurnál.

Kosovští komentátoři velmi intenzivně oslavují každý gól reprezentace (i švýcarské, když hrají hráči s kosovskými kořeny), která může hrát oficiální mezinárodní soutěže od roku 2016, kdy přijala tamní federaci Evropská fotbalová unie UEFA i Mezinárodní fotbalová federace FIFA.

V kvalifikaci na minulé mistrovství světa uhráli kosovští hráči jedinou remízu z deseti zápasů, pak ale ovládli svoji skupinu v Lize národů a teď se jim daří i bojích o Euro.

Z Kosova do Černé Hory

„Jejich ofenzivní hráči se mi hrozně líbí, jsou živelní a sebevědomí. Hráči si věří a nenechají si kecat do toho, co by měli dělat a jak by měli hrát,“ vypozoroval zatím z různých zdrojů Vaclík.

Do Kosova pojede poprvé v životě, a jak tahle země vypadá nejenom z fotbalové pohledu, moc představu nemá.

„Abych řekl pravdu, nevím. Vím akorát, jak vypadá stadion, je tam atletická dráha. Stoprocentně bude vyprodáno, kapacita je asi 14 tisíc. Stejně to ale bude tak, že přijedeme, pojedeme na hotel, na trénink, na zápas a pak poletíme do Černé Hory,“ uzavírá český reprezentační brankář.

Národní tým se nejprve v sobotu od 15.00 představí v Kosovu, v úterý večer pak svěřence trenéra Šilhavého čeká utkání v Černé Hoře. Oba zápasy uslyšíte na Radiožurnálu v přímém přenosu.