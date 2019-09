Matka Chorvatka, otec bosenský Srb, Stefan Simič ale reprezentuje Česko. Nyní proti soupeřům z Balkánu

Jeho matka pochází z Chorvatska, otec ze srbské části Bosny, ale on sám reprezentuje Česko. Jestli jsou pro někoho z českých fotbalistů nejbližší zápasy evropské kvalifikace na Balkáně speciální, je to rozhodně Stefan Simič. Toho s národním týmem čeká už v sobotu duel v Kosovu, jehož samostatnost Srbsko neuznává. Priština 12:57 6. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Reprezentační obránce Stefan Simič | Zdroj: ČTK

„Moje rodina je z Bosny, která je rozdělená na tři části. Já jsem Srb, pravoslavný. Jsem ale nekonfliktní člověk, proti nikomu nic nemám a se všemi dobře vycházím. Hodně kamarádů mám navíc z Kosova, reprezentují ale i jiné země, třeba Albánii,“ vysvětluje obránce Simič, který už se narodil v Praze, kam jeho rodiče uprchli před válkou.

Odchovanec Slavie nevraživost mezi Srbskem a Kosovem neřeší, a to, že se politika promítá do sportu, mu radost nedělá. Po zápase v kosovské Prištině se čeští fotbalisté představí v Černé Hoře.

Kromě nevyzpytatelných soupeřů se reprezentanti v obou případech musejí připravit na bouřlivou atmosféru na stadionu.

„Kosovo i Černá Hora, protože jsou z Balkánu, mají bouřlivou atmosféru a nečeká nás tam z tohohle pohledu nic lehkého. Doufám, že to všechno bude v nějaké normě, ale fanoušci jejich reprezentaci velmi podporují,“ říká Simič, který před sezonou odešel z AC Milán, kde se neprosadil, do Hajduku Split.

Právě chorvatskému klubu třiadvacetiletý stoper od mala fandí a kromě toho, že po delší době začal znovu pravidelně hrát, si tak navíc splnil dětský sen.

„Od té doby, co sleduju fotbal, jsem vždy fandil Slavii a Hajduku Split. Zahrát si za Hajduk, před lidmi, které znám od dětství a kteří klub milují a dali by za něj život, to je něco fantastického,“ přiznává Simič, který si v následujících dnech může v reprezentačním áčku odbýt soutěžní premiéru.

Národní tým se nejprve v sobotu od 15.00 představí v Kosovu, v úterý večer pak svěřence trenéra Šilhavého čeká utkání v Černé Hoře.