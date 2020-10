Proti Kypru s novými tvářemi. Hovorka se může dočkat na čtvrtý pokus, ve hře jsou i další debutanti

Česká fotbalová reprezentace si po roce zahraje přípravný zápas. V 18.00 nastoupí v Larnace proti domácímu Kypru. Pro neokoukané nebo pozapomenuté tváře to může být šance ukázat se trenéru národního týmu Jaroslavu Šilhavému a třeba i zabojovat o evropský šampionát v příštím roce. Larnaka 13:01 7. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalista pražské Slavie David Hovorka | Zdroj: Profimedia

I sám David Hovorka se tomu směje. Pozvánku do národního týmu dostal už počtvrté, dres Sparty stihnul za tu dobu vyměnit za slávistický, ale v tom reprezentačním ještě do žádného zápasu nenaskočil. „Vždycky jsme o tom snil, tak uvidíme. Snad už to vyjde,“ přeje si řízný stoper.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V přátelském zápase proti Kypru dostanou šanci i někteří nováčci v národním týmu. Více v příspěvku Jana Suchana

Dřív nebo později by to vyjít mělo, protože trenér Jaroslav Šilhavý slíbil, že se v říjnových utkáních protočí všichni členové současného kádru. A vzhledem k tomu, že zápasy v Izraeli a Skotsku se počítají do Ligy národů a ten dnešní na Kypru ne, hodlá právě v něm místo po oporách sáhnout po jiných fotbalistech.

„S Kyprem by měli nastoupit někteří hráči, kteří tu v minulosti s námi nebyli žádnou delší dobu, a nováčci. Aby se ukázali, jak s nimi můžeme počítat,“ řekl trenér Šilhavý.

Do kategorie nováčků můžeme řadit ještě brankáře Nguyena a obránce Matějů s Petráškem. Jen jeden start zatím mají univerzál Holeš, záložník Provod a útočník Hložek. Po delší době se pak vrací záložník Barák s útočníkem Vydrou. Pokud dostanou šanci, můžou si říct třeba i o mistrovství Evropy.

„Jsem neuvěřitelně vděčný za to, že tu můžu být. Na druhou stranu tu ale chci zůstat, dostat další pozvánku na příští sraz. Jsem hladový, o své místo na slunci se vždycky budu prát,“ tvrdí Tomáš Petrášek s tím, že k možné účasti na červnovém Euru se neupíná.

Podobně jako David Hovorka, který ho může stihnout díky novému termínu. V tom původním letošním by ho zmeškal kvůli dlouhodobému zranění. „Takhle daleko popravdě nekoukám. Pro mě je to čest, chci si reprezentaci užít a uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet,“ dodal.