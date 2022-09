Zkušenosti Vaclíka nebo forma Staňka? Český tým řeší před Portugalskem brankářské dilema

Čeští fotbalisté pokračují v přípravě na závěrečné zápasy elitní skupiny Ligy národů. Už v sobotu je na stadionu v Edenu čeká souboj s Portugalskem v čele s hvězdným Cristianem Ronaldem. Reprezentační kouč Jaroslav Šilhavý má k dispozici kompletní kádr včetně tří gólmanů - Tomáše Vaclíka, Jindřicha Staňka a Jiřího Pavlenky. Kdo z nich v brance nastoupí, ale vůbec není jisté. Praha 14:53 23. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plzeňský brankáře Jindřich Staněk | Foto: David W Černý | Zdroj: Reuters

„Je dobře, že máme tolik kvalitních reprezentačních brankářů. Myslím, že kterýkoliv z nich může naskočit, může se to točit podle toho, kdo je zdravý, v jaké je formě... Ale všichni tři formu mají,“ pochvaluje si obsazení brankářského postu trenér českých fotbalistů Jaroslav Šilhavý.

Dlouhodobou reprezentační jedničkou je Tomáš Vaclík z řeckého Olympiakosu, Jiří Pavlenka je oporou bundesligových Brém, ale možná největší formu má aktuálně třetí do party – plzeňský Jindřich Staněk.

V minulé sezoně byl Staněk nejlepším gólmanem ligy, Viktorii výrazně pomohl k zisku mistrovského titulu a v létě také k postupu do skupiny Ligy mistrů. Na rozdíl od svých kolegů si navíc gólman Plzně přináší na reprezentační sraz i sebevědomí z dobrých výsledků a málo inkasovaných branek na klubové úrovni.

Vaclíkův Olympiakos dostal v 13 zápasech 19 gólů a nedaří se mu na domácí ani evropské scéně. Pavlenkův Werder hraje po návratu z druhé německé ligy střed tabulky, v 7 zápasech ale brankářská stálice klubu lovila balon ze sítě dvanáctkrát.

Odchovanec Sparty Staněk svými výkony poutá pozornost zahraničních klubů a na západě Čech by tak už dlouho zůstat nemusel.

„Nějaké osobní cíle samozřejmě mám. Anglie je moje krevní skupina, takže kdyby byla šance tam, bylo by to nejlepší. Chci teď chytat každý zápas a třeba se nějaká příležitost naskytne. Uvidíme,“ řekl před časem ve vysílání Radiožurnálu Sport Jindřich Staněk, který už má za sebou angažmá v Evertonu, kde se ale do prvního týmu neprosadil.

Rodák ze Strakonic zatím nasbíral čtyři reprezentační starty, naposledy v Lize národů nastoupil v Lisabonu proti Portugalsku. O sedm let starší Vaclík má o poznání více zkušeností, kvality svého konkurenta ale uznává.

„Myslím si, že jsme s Jindrou úplně odlišní. Já jsem spíš kliďas a on je divočák. Je extrémně silný na lajně, má ohromně silné nohy a rychlou reakci. Rok v Plzni ho hrozně posunul dopředu,“ myslí si Vaclík.

Sobotní utkání českých fotbalistů s Portugalskem začne ve 20.45 a Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho odvysílají v přímém přenosu. V úterý národní tým zakončí skupinu Ligy národů ve Švýcarsku.