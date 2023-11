Chceme být aktivní a dát góly. Víme, že si Moldavsko zaslouží respekt, říká Šilhavý před kvalifikací na Euro

České fotbalisty čeká rozhodující zápas o účast na mistrovství Evropy. Na závěr kvalifikace nastoupí večer v Olomouci proti Moldavsku a k postupu na šampionát jim stačí získat bod. Přípravu reprezentace narušil skandál kolem tria Coufal, Brabec, Kuchta, které kvůli noční návštěvě baru v neděli opustilo tým. Olomouc 16:05 20. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaroslav Šilhavý a Tomáš Souček vystoupili na tiskové konferenci před utkáním s Moldavskem | Foto: Luděk Peřina | Zdroj: Profimedia

Předzápasový trénink kouč Jaroslav Šilhavý zahájil tradiční promluvou k hráčům. Monolog hlavního trenéra byl stručný, Šilhavý zdůraznil důležitost souboje s Moldavskem. Ke kauze kolem trojice opor se pod dohledem přítomných novinářů nevracel.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V závěrečném boji o Euro přivítá česká reprezentace v Olomouci Moldavsko a k postupu na šampionát jí stačí bodovat.

Před posledním duelem kvalifikace mají Češi k postupu na Euro hodně blízko, jen na remízu – a tedy zisk jednoho bodu – ale hrát nechtějí.

„Jednoznačně chceme jít dopředu, být aktivní. Chceme dát góly a zápas rozhodnout, i když víme, že soupeři zaslouží respekt. Jejich výsledky byly velice dobré,“ řekl Šilhavý k Moldavanům, kteří stejně jako Češi v kvalifikační skupině jen jednou prohráli. V neděli navíc budou usilovat o historicky první účast na závěrečném turnaji.

Národní tým se v pondělním utkání bude moct spolehnout na podporu domácích fanoušků, Andrův stadion v Olomouci bude kompletně vyprodaný.

„Věříme, že celá Olomouc nás požene k tomu, abychom zvládli náš cíl. Věřím, že i lidi u televizí nás budou hnát. Sice nám stačí remíza, ale chceme jim to vrátit našim vítězstvím,“ zdůraznil kapitán Tomáš Souček, který v posledních dvou reprezentačních zápasech dvakrát skóroval.

Opora národního týmu v pátečním duelu v Polsku po souboji se soupeřem utrpěla krvavé zranění. Lékaři následně záložníkovi West Hamu čtyřmi stehy zašili šrámy na hlavě.

„Jsem rád, že doktoři udělali skvělou práci a mohl jsem zápas dohrát. Samozřejmě, není to ideální, lepší je to nemít. V zápase už bude potřeba něco na to dát,“ dodává Souček.

Utkání českých fotbalistů s Moldavskem začne ve 20.45 a na serveru iROZHLAS.cz ho budeme sledovat online. Na stanici Radiožurnál a Radiožurnál Sport ho také uslyšíte v přímém přenosu.

