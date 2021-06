Soupeři pro české fotbalisty v osmifinále: ve hře je Německo, Francie, Portugalsko, ale i další

Šilhavého výběr před závěrečným třetím kolem skupiny nečekaně vede tabulku o skóre před Anglií. Pokud reprezentanti uhrají s Albionem aspoň bod, překvapivě postoupí z prvního místa.

Češi mají jistotu postupu do osmifinále mistrovství Evropy, pomohly jim výsledky ve skupinách B a C Číst článek

V případě, že by Češi vyhráli základní skupinu D, čekal by je v osmifinále v Londýně soupeř, který se ve skupině F umístil na 2. místě (Francie, Německo, Portugalsko nebo Maďarsko).

Pokud by reprezentace skončila po závěrečném zápase ve skupině s Anglií na 2. místě, odletěla by do Kodaně a tam se v osmifinále utkala se 2. týmem skupiny E (Polsko, Slovensko, Španělsko či Švédsko).

V případě porážky s Anglií by národní tým mohl klesnout na třetí místo jen za předpokladu, že Chorvati v souběžně hraném duelu zdolají Skotsko a zároveň si vylepší stávající skóre. Balkánský výběr má nyní v součtu o tři branky horší rozdíl než český celek.

V případě postupu až ze 3. místa by připadl českému týmu jako soupeř vítěz skupiny C (Nizozemsko) anebo vítěz skupiny B (Belgie). Ve hře by byla i varianta, že by se fotbalisté utkali s vítězem skupiny E.

Mistrovství Evropy 2020 (PLATNÉ K 22. 6. 2021) Tým Z V R P Skóre B 1. Česko 2 1 1 0 3:1 4 2. Anglie 2 1 1 0 1:0 4 3. Chorvatsko 2 0 1 1 1:2 1 4. Skotsko 2 0 1 1 0:2 1