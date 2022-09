Když nás fanoušci ženou, chceme jim to vrátit, říká kapitán Souček před duelem s Portugalskem

Fotbalovou reprezentaci v sobotu čeká předposlední zápas elitní skupiny Ligy národů. V Edenu večer přivítá silné Portugalce v čele s hvězdným Cristianem Ronaldem. Výběr kouče Jaroslava Šilhavého bude proti favoritovi znovu spoléhat na domácí prostředí, ve kterém se mu v posledních letech dařilo i v duelech proti favoritům a slavnějším týmům. Praha 15:47 24. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český reprezentační záložník Tomáš Souček | Foto: ALBERTO LINGRIA | Zdroj: Reuters

Ruben Dias, Bruno Fernandes, Bernardo Silva a hlavně Cristiano Ronaldo. Hvězdy světového fotbalu jsou v Praze, kde v sobotu večer nastoupí za portugalskou reprezentaci k utkání Ligy národů proti Česku.

Na stadion pražské Slavie má národní tým z minulých let velmi dobré vzpomínky, naposledy v Edenu prohrál před víc než třemi a půl lety v přípravě s Brazílií.

Od té doby tady Češi obrali o body řadu velkých týmů – třeba Anglii, Belgii nebo Španělsko – navíc pokaždé před bouřlivou kulisou.

„Já obzvlášť mám tento stadion velmi rád. Věřím, že je tady kouzlo, fanoušci nás podporují, co to jde, a je vyprodáno. Už v létě byla skvělá atmosféra. A když nás fanoušci ženou, tak je to jiné, my se cítíme lépe a chceme jim to vrátit na hřišti. Doufám, že to bude podobné a poženou nás k tomu, co chceme,“ řekl na tiskové konferenci před soubojem s Portugalci reprezentační kapitán Tomáš Souček.

Motivace pro hráče

Národnímu týmu se v domácím prostředí daří dlouhodobě, a to nejen v duelech v pražském Edenu. Od září 2020 Šilhavého mužstvo neprohrálo v Česku už jedenáctkrát v řadě.

„Ne nadarmo se říká, že diváci a domácí stadion jsou dvanáctým hráčem. Tady když fanoušci vytvoří atmosféru, tak se hraje lépe. Hráči jsou vybičovaní, aby soupeře přehráli. A že se nám to teď daří, je jen dobře a byli bychom určitě rádi, kdyby to bylo i po zápase,“ přiznává reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý.

