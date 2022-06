Je to unikát. Musíme si na něj dát pozor, varuje před Ronaldem reprezentační záložník Souček

České fotbalisty čeká další utkání elitní skupiny Ligy národů. Po výhře nad Švýcarskem a remíze se Španělskem nastoupí ve čtvrtek večer v Lisabonu proti Portugalsku. Přímo na trávníku by u toho neměl chybět pětinásobný vítěz Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa – hvězdný kanonýr Cristiano Ronaldo. Lisabon 11:14 9. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český reprezentační záložník Tomáš Souček | Foto: ALBERTO LINGRIA | Zdroj: Reuters

Za dobu své dlouholeté kariéry se stal globální fotbalovou superstar. Jen v Lize mistrů nastřílel rekordních 140 gólů a dalších 117 přidal v reprezentaci, kterou před šesti lety dotáhl k titulu mistrů Evropy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak se čeští fotbalisté připravují na duel proti Portugalsku

Cristiano Ronaldo v dresu Manchesteru United, Realu Madrid a Juventusu Turín získal 29 klubových trofejí, jen slavnou Ligu mistrů ovládl hned pětkrát.

„Za mě je to s Lionelem Messim nejlepší hráč světa za posledních deset, patnáct, možná dvacet let. Ronaldo je opravdu zážitek pro každého, kdo má rád fotbal. Je to unikát, ať hraje v Manchesteru United, anebo v dresu reprezentace. Hráči na něj spoléhají, dávají mu hodně balonů a my si na něj musíme dát pozor,“ zdůrazňuje na Radiožurnálu kapitán národního týmu a záložník West Hamu Tomáš Souček, který Ronalda dobře zná ze zápasů v anglické Premier League.

S českou reprezentací má sedmatřicetiletý rodák z Madeiry dvojnásobnou zkušenost a na oba zápasy má velmi dobré vzpomínky. V roce 2008 pomohl gólem k výhře Portugalců nad Čechy ve skupině mistrovství Evropy, o čtyři roky později pak na Euru rozhodl vzájemné čtvrtfinále.

„Je to pořád rozdílový hráč. On tu hru po pár letech změnil, takže si na něj musíme dát pozor hlavně ve vápně, protože on je čistě koncový hráč a jakmile si najde balon, tak se nedá hlídat a šance proměňuje. To je asi největší hrozba z jeho strany,“ myslí si reprezentační záložník Antonín Barák, který o čtvrteční duel v Lisabonu kvůli zranění přijde.

Utkání českých fotbalistů v Portugalsku začne ve 20.45. Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu a server iROZHLAS.cz nabídne podrobnou online reportáž.