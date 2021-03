‚Je to kaňka, prohrát jsme neměli.‘ Kouče Šilhavého mrzely po Walesu ztracené body i Schickovo vyloučení

Dobrá nálada českých fotbalových reprezentantů se pokazila. Po vítězství nad Estonskem a remíze se silnou Belgií v kvalifikaci o mistrovství světa poprvé prohráli. V Cardiffu podlehli domácímu Walesu 0:1. Trenér českého výběru Jaroslav Šilhavý přiznal, že závěrečná porážka kazí dojem z dobře rozjetého březnového reprezentačního okna. Cardiff 7:31 31. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý | Foto: KACPER PEMPEL | Zdroj: Reuters

„První dva zápasy byly skvělé, hlavně s Belgií. Hráči se prezentovali výborným výkonem, nicméně tenhle poslední zápas je kaňka. Jsem přesvědčený, že jsme tady prohrát neměli,“ řekl trenér Šilhavý po utkání ve Walesu.

Trenér Šilhavý litoval po utkání ve Walesu ztráty bodů i zbytečné červené karty Patrika Schicka.

Za porážku českého výběru může především gólová hlavička Daniela Jamese, který přitom měří pouhých 170 centimetrů. Roli ale hrála i řada nepřesných nebo zblokovaných střel. Důležitým faktorem bylo i vyloučení útočníka Patrika Schicka za oplácení na začátku druhé půle.

„Určitě to Patrikovi budu vyčítat. Je natolik zkušený hráč, že i když říkal, že ho obránce držel, tak se nemůže ohánět. Ve druhém poločase bychom se ještě víc nadechli a soupeře přitlačili, vyloučením se to ale celé rozbilo. Soupeř šel sice pak také do deseti, ale první červená karta zápas samozřejmě ovlivnila,“ podotkl Šilhavý.

Po utkání ve Walesu mají Češi ze tří utkání čtyři body, tedy o tři méně než Belgie. Té patří ve skupině první místo, ze kterého se jako jediného postupuje přímo na mistrovství světa.

„Samozřejmě že myslíme na přímý postup. Je to komplikace, ale kvalifikace bude ještě dlouhá. Teď musíme doma zvládnout zápas s Walesem i utkání v Belgii. Nic není ztraceného, nevěšíme hlavy, musíme bojovat dál,“ burcuje kapitán Vladimír Darida.

Ještě než bude boj o světový šampionát v září pokračovat, čeká české fotbalisty v červnu mistrovství Evropy. Patrik Schick se o něj nemusí bát, trest za vyloučení se do něj nepřenáší, odpyká si ho v kvalifikaci.