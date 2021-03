Jednadvacítce stojí v cestě ‚neporazitelné‘ Španělsko. ‚Technicky jsou perfektní,‘ uznává český trenér

Španělští fotbalisté za posledních deset let prakticky vládnou Evropě v kategorii hráčů do 21 let. Vyhráli tři z minulých pěti kontinentálních šampionátů a jednou neuspěli ve finále. Proti tomuto týmu nastoupí v úterý Češi v rozhodujícím utkání o postup ze základní skupiny Eura. Možností, jak se dostat do čtvrtfinále, je víc. Jistotu by ale dala reprezentaci ve slovinském Celje jen případná výhra. Celje 17:05 29. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záložník Pavel Šulc (vlevo) v zápase české jednadvacítky proti Slovinsku | Foto: BORUT ZIVULOVIC | Zdroj: Reuters

„Budou mít obrovskou sílu, s tím všichni počítáme. Ale my rozhodně nic nebalíme. Nepřijeli jsme si sem jen zahrát fotbal, chceme postoupit. Věřím tomu, že je šance je porazit,“ doufá záložník Pavel Šulc.

Jenže podobnou víru mělo hodně týmů i před českou fotbalovou jednadvacítkou. Ale vyhrát nad Španělskem je v téhle věkové kategorii skoro nemožný úkol. Nikomu se to nepovedlo už 17 zápasů, a jen třikrát dosáhl soupeř alespoň na remízu.

„Španělsko je tým, který asi sedm zápasů nedostal gól. Obhájci titulu, takže na jejich adresu mám samá superlativa,“ řekl asistent trenéra Jiří Kohout.

„Technicky jsou prostě perfektní. Naopak když se podíváte třeba na náš zápas se Slovinskem, tak je to spoustu soubojů a technických nedokonalostí od obou týmů, především v první půli,“ podotkl Kohout.

Španělé mají už od mládeže založenou hru na dominanci při držení míče, a i když o ní každý ví, jen těžko se narušuje.

„Jsou schopní si připravit útok třeba třiceti přihrávkami. To my bohužel nejsme schopní,“ přiznává asistent trenéra české jednadvacítky.

A tak se musejí hledat cesty, jak Španělsko překvapit. Možnost je přes standardní situace.

„Je to jedna z věcí, kterou můžete Španěly pozlobit. Nechci říkat, že je jejich bránění špatné, ale myslím si, že to tolik neřeší. Prostě si tam stoupnou, nějakým způsobem to odbrání a věří si, že pak budou v tom zápase dominovat,“ dodal Kohout.

Jak bude vypadat realita na aktuálním mistrovství Evropy do 21 let, to se ukáže v úterý večer od 21.00.