Fotbalová jednadvacítka doma znovu remizovala, v utkání se Skotskem branka nepadla

Čeští fotbalisté do 21 let ani ve třetím utkání kvalifikace o postup na mistrovství Evropy neprohráli. Výběr trenéra Karla Krejčího dnes remizoval 0:0 se Skotskem a v tabulce mu patří třetí místo. Na dnešního soupeře, který je první, ztrácí tři body, na druhé Řecko dva. Uherské Hradiště 18:52 14. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Hložek běží s míčem u nohy v utkání české reprezentace do 21 let proti Skotsku | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: ČTK

V prvním poločase měli Češi navrch, ale prosadit se nedokázali. Do největší šance se dostali v 16. minutě, kdy Antonín Vaníček přehodil vybíhajícího gólmana Robbyho McCrorieho, ale své dvojče od inkasování zachránil skotský kapitán Ross McCrorie, který míč před pouze přihlížejícím Ondřejem Šašinkou vykopl z brankové čáry.

Jednadvacítka remizovala s Řeckem 1:1. Bod proti oslabenému soupeři vystřelil Hložek Číst článek

Vzápětí se domácí hráči dostali do další šance a i tentokrát u toho byl Vaníček. Český záložník se dostal k dorážce vlastní střely, ale místo toho posunul míč na Hložka, který těsně minul. Skotsko hrozilo především po standardních situacích a po jedné z nich Billy Gilmour hlavičkoval nad.

Po přestávce byli nebezpečnější hosté, ale Fraser Hornby ani v jedné šanci neuspěl. Nejprve ve skluzu u vzdálenější tyče jen těsně nedosáhl na střelu Patricka Readinga a po hodině hry se mu ve skvělé pozici zasekl míč pod nohou. Chvíli nato jeho hlavičku skvělým zákrokem zlikvidoval brankář Martin Jedlička.

Češi nakonec udrželi druhé čisté konto v kvalifikaci a navázali na remízu 1:1 s Řeckem z minulého týdne. Jedinou dosavadní výhru si jednadvacítka připsala v září proti Litvě (2:0). Další zápasy čekají výběr trenéra Krejčího v listopadu doma proti San Marinu a v Chorvatsku.

I druhé říjnové kvalifikační utkání lvíčat skončilo remízou pic.twitter.com/Ul1HKPkRIS — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) October 14, 2019

Utkání kvalifikace ME 2021 fotbalistů do 21 let v Uherském Hradišti:

4. skupina:

ČR - Skotsko 0:0

Rozhodčí: Durieux - Da Costa, Santos (všichni Luc.). ŽK: Plechatý, Šašinka - Johnston, Magennis, Campbell. Diváci: 5187.

Sestavy:

ČR: Jedlička - Holík, Chaluš, Plechatý, Granečný - Vaníček (63. Bucha), Janošek, Sadílek, Hložek - Matoušek (70. Havelka), Šašinka. Trenér: Krejčí.

Skotsko: Roby McCrorie - Ross McCrorie, Porteous, Johnston, Harvie - Gilmour, Middleton (63. Maguire), Campbell - Magennis, Hornby, Reading. Trenér: Gemmill.