Úplně se to nabízelo, jásal Kuchta svůj parádní gól proti Španělsku. Nadšený byl i trenér

Čeští fotbalisté ve druhém utkání elitní skupiny Ligy národů remizovali se Španělskem 2:2. Domácí v zápase dvakrát vedli, soupeř ale v závěru obou poločasů pokaždé vyrovnal. Jedním z nejlepších českých hráčů v zápase byl útočník Jan Kuchta, který na první gól nahrál Jakubovi Peškovi a druhý dal po změně stran povedeným lobem sám. Praha 8:40 6. června 2022

Před třemi lety ho vyhodili z Teplic a s jeho fotbalovou kariérou to vypadalo všelijak. Dnes je útočník Jan Kuchta klíčovým hráčem reprezentace, ve které střílí důležité góly.

„Úplně se to nabízelo, gólman byl vysoko, pak šel naproti a já to jen musel trefit, aby to hned za ním spadlo,“ přiznal po remíze se Španělskem v rozhovoru pro Českou televizi Jan Kuchta, který na aktuálním reprezentačním srazu chytl parádní formu.

Útočník Lokomotivu Moskva skóroval už v úvodním duelu proti Švýcarsku, svému týmu ale výrazně pomáhá i třeba neúnavným napadáním soupeřovy rozehrávky.

Gól útočníka Jana Kuchty do sítě Španělska:

„Kuchtič je skvělej, on odvede tolik práce i do presingu. Je takový lídr v napadání, na balonu i bez balonu odvede strašně moc práce,“ říká Kuchtův reprezentační spoluhráč, křídelník Václav Černý.

Národnímu týmu v červnových zápasech Ligy národů chybí řada zraněných hráčů včetně klíčového útočníka Patrika Schicka.

Nadšený trenér

Zatímco dříve byla absence kanonýra Leverkusenu pro reprezentaci zásadní problém, dnes se můžou trenéři spolehnout na formu Jana Kuchty.

„Nepřemýšlí, jestli to oběhá nebo bude někde odpočívat. Nesmírně platný hráč pro nás a jsme rádi, že při absenci Patrika Schicka máme takového útočníka. Dovedu si představit, že budou hrát oba najednou a až to nastane, tak budeme nebezpečnější a silnější,“ věří kouč národního týmu Jaroslav Šilhavý

Čeští fotbalisté jsou v tabulce své skupiny Ligy národů druzí o skóre za Portugalskem, které porazilo Švýcarsko 4:0. Ve čtvrtek reprezentace nastoupí k utkání v Portugalsku, o tři dny později se představí ve Španělsku.