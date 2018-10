České fotbalisty čeká večer souboj s Ukrajinou. Tu úspěšně vede držitel Zlatého míče Andrej Ševčenko

Svými trefami strašil obrany soupeře. Naštěstí je teď o 15 let starší a české reprezentaci už gól jistojistě nedá, zápas Ligy národů v Charkově totiž bude tamní legenda Andrej Ševčenko sledovat jen z lavičky. Držitel Zlatého míče za rok 2003 znovu povede ukrajinské fotbalisty proti těm českým. Charkov 14:27 16. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér ukrajinské reprezentace Andrej Ševčenko | Zdroj: Reuters

Ukrajinský novinář Cyril říká, že je počáteční skepse pryč, i přes absenci na světovém šampionátu si prý Ševčenko vcelku získal fanoušky. I když v tomhle ohledu to má dost možná jednodušší díky gólům a oceněním, která posbíral ještě jako hráč. Teď je z něj nejsledovanější kouč v zemi.

Na předzápasové tiskové konferenci a vyprávěl třeba i o tom, jak moc na něj zapůsobil český tým v posledním duelu se Slovenskem.

ONLINE: Ukrajina - Česko Číst článek

„Andrej Ševčenko byl skvělý hráč, krásně se na něj dívalo. Myslím si, že vždycky vystupoval jako gentleman a pokud mám možnost jej sledovat tady, tak se chová pořád stejně. Byť je veliká hvězda, tak si nemyslím, že nosí nos nahoru,“ říká pro změnu český trenér Jaroslav Šilhavý na adresu místní ikony, která se svým týmem zatím zvládá zápasy Ligy národů.

To před měsícem poznali i Češi, ostatně v úterním zápase stačí Ukrajincům získat jediný bod k jistotě vítězství ve skupině.

„Zatím co jsem viděl ty dva zápasy, tak mu to zatím vychází. Doufám, že ve třetím zápase už mu to ale nevyjde,“ doufá Ondřej Čelůstka.

Jestli se tohle přání českému obránci splní, se dozvíte z vysílání Radiožurnálu, který utkání mezi Ukrajinou a Českem odvysílá v přímém přenosu. Nebo jej můžete sledovat v online reportáži serveru iROZHLAS.cz.

Zápas začne s úvodním hvizdem ve 20:45 středoevropského času.

Předzápasový trénink na stadionu v Charkově ✅#ceskarepre pic.twitter.com/n8DbP9sWTn — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) 15 October 2018