Sešívaná reprezentace. V kádru na fotbalovou Ligu národů je celkem osm slávistů

Sezóna začíná už i české fotbalové reprezentaci. V tomto týdnu vstoupí do nové soutěže nazvané Liga národů, ve které si může vybojovat postup na mistrovství Evropy. Na úvod se utká s Ukrajinou a v týmu se to teď hemží hráči jednoho klubu - pražské Slavie. Uherské Hradiště 17:30 3. září 2018

Aktuálně je v reprezentačním výběru hned osm hráčů z vedoucího týmu české ligy - Tomáš Souček, Josef Hušbauer, Jan Sýkora, Jan Bořil, Vladimír Coufal, Ondřej Kolář, Stanislav Tecl a Jaromír Zmrhal.

Zatímco takový Ondřej Kolář bude pravděpodobně plnit jen roli náhradního gólmana, v záloze můžou klidně nastoupit čtyři slávisti v základní sestavě. Proč taky nevyužít jejich formy a sehranosti? Zvlášť u středové trojky Souček Hušbauer Sýkora se to nabízí.

„Varianta to samozřejmě je a i o ní uvažujeme, protože tam je nějaká součinnost, tak by bylo zajímavé ji zachovat. Je to ve hře," připustil na tiskové konferenci reprezentační trenér Karel Jarolím.

A Tomáš Souček by nebyl proti…

„Já bych byl jenom šťastný. S klukama si skvěle rozumíme, každý máme svou práci, myslím si, že typologicky jsme dobře složení. Kdyby to dopadlo, tak by to bylo pro nás jen dobře.“

Nejen Tomáš Souček může na pondělním srazu národního týmu zažít nejedno pikantní setkání.

Vždyť uběhlo jen pár desítek hodin od ligového šlágru, ve kterém slávisté porazili Plzeň 4:0 a ve kterém bylo k vidění i několik emotivních chvilek mezi fotbalisty, kteří v tu chvíli byli protihráči, ale teď už jsou zas spoluhráči.

„Na hřišti je to vždycky vypjaté, ale reprezentace je něco jiného než klub, takže to zůstalo na hřišti a podali jsme si ruce,“ ujišťuje obránce Západočechů Radim Řezník, že žádná slávisticko-plzeňská řevnivost nepřichází v národním týmu v úvahu.

Jak bude klapat spolupráce ligových spoluhráčů, protihráčů i krajánků z německé nebo italské ligy v úvodním duelu Ligy národů proti Ukrajině, se dozvíte z přímého přenosu Radiožurnálu. Stejně jako samotný zápas začne ve čtvrtek ve 20.45.