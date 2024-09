Expert Horváth po zápase s Ukrajinou: Realizační tým bych neměnil. Mužstvo nemělo lehkou pozici, říká

Česká fotbalová reprezentace po sobotním debaklu v Gruzii zabrala a porazila v Edenu Ukrajinu 3:2. Podle experta Radiožurnálu Sport Pavla Horvátha není na místě, aby byla ohrožena pozice kouče Ivana Haška, nicméně výkon proti Gruzii zůstane černou kaňkou. „Samozřejmě, že na ten debakl se bude vzpomínat. Na celém mužstvu ale bylo vidět, že velmi chtěli, neměli lehkou pozici a za mě to náplast je,“ myslí si o výhře nad Ukrajinci bývalý fotbalista. Praha 11:52 11. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vladimír Coufal v souboji s Olexandrem Zinčekem | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Je podle vás výhra o gól nad Ukrajinou dostatečnou náplastí na ten sobotní debakl v Gruzii, kde Češi prohráli 1:4?

Samozřejmě, že na ten debakl se bude vzpomínat. Na celém mužstvu ale bylo vidět, že velmi chtěli, neměli lehkou pozici a za mě to náplast je.

Myslíte, že si úterním vítězstvím udržel své místo trenér národního týmu Ivan Hašek?

Počkáme si na hodnocení. Předseda fotbalové asociace Petr Fousek zmínil, že pozice Ivana Haška úplně pevná není, ale já v tuto chvíli nevidím důvod, proč do toho sahat. Hráči odvedli nějaký výkon v Gruzii, ale teď trenéři trefili sestavu, hráče a někdy je to loterie. Nevidím důvod, proč teď sahat do realizačního týmu reprezentace.

Své první dva góly v reprezentaci dal plzeňský Pavel Šulc. Jaký je to podle vás hráč, v čem vyniká a jak dlouho ještě bude běhat po českých trávnících?

Je pravda, že poslední sezonou a vstupem si říká, aby se posunul někam výš, stejně jako třeba Robin Hranáč. Pavel Šulc je velmi pohyblivý, takový dynamický, takový štírek. Za poslední dva roky hodně zesílil, co se týče fyzické konstituce. Má takový čich na góly, jako třeba kdysi Horst Siegel, Pavel Kuka, kteří se zvláštním pohybem dostali situací, že stříleli gól. Pavel Šulc se neskutečně zvedl, je produktivní a je to tahoun jak Plzně, tak v úterý i reprezentace.

Reprezentační áčko sice v Lize národů vyhrálo, ale výběr do 21 let prohrál v kvalifikačním utkání v Dánsku vysoko 0:5. Lvíčata už tak nemůžou postoupit přímo na Euro a i boj o případnou baráž si hodně zkomplikovala.

Není to vůbec dobrý výsledek, není to dobré pro budoucnost. Jsou tam ale zajímaví hráči a myslím, že se z nich dá poskládat dobré mužstvo a že se budou zlepšovat.